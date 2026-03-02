株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルが登録数1,500万人を突破したことをお知らせします。

「きまぐれクック」のYouTubeチャンネル登録者数が1,500万人を突破しました！

◆きまぐれクック

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』。

「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。2025年10月には自身初の監修店舗「うお一番」を愛知県常滑市にオープン。

◆実績

アジやタイなど親しみ深い魚からウツボやマツカサウオといった珍しい魚をはじめ、イカ、タコ、貝類など様々な魚介類を手際よく捌いて調理する当チャンネル。テンポの良い調理シーンとトークで視聴者を飽きさせない独自のスタイルにより料理系YouTuberの中でも一線を画す存在となっています。

親和性の高いタイアップ商品は主に調理器具や食品・飲料に纏わるものですが、Webサービスやゲームアプリ、美容商材など認知拡大を目的とした施策の実績もございます。

また、きまぐれクック本人がプロデュースした「オリジナル包丁」や、本人のこだわりの詰まった「出汁パック」、さらには2年もの期間を要して完成した「海鮮おせち」など、様々なプロダクトも話題になりました。

タイアップ動画によるお取引だけでなく、OEM製品の開発など幅広く対応が可能です。

その他の詳細な実績等についてはお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

◆おすすめ動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9PxhznHvp_U ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=066jJuNA2es ]

■きまぐれクック

https://www.youtube.com/@kimagurecook

■公式オンラインストア「かねこ道具店」

https://kaneko-douguten.com

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

