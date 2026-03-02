三立製菓×榮太樓總本鋪コラボ！「黒糖香る クックダッセきなこクリーム」数量限定再発売！

株式会社榮太樓總本鋪

株式会社 榮太樓總本鋪(東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己) は、菓子メーカー三立製菓株式会社（静岡県浜松市、代表取締役社長：清水 康光）とのコラボレーション商品として、「黒糖香る クックダッセきなこクリーム」を2026年3月２日（月）より全国のスーパーマーケットにて季節限定・数量限定で再発売いたします。薄焼きラングドシャが特徴で根強いファンも多いロングセラー商品「クックダッセ」。2025年ご好評いただいた本商品が今年も発売が決定いたしました！黒糖パウダーと榮太樓總本鋪の人気商品であるこだわりの黒みつを練りこんだラングドシャに、きなこクリームをサンドし香ばしく濃厚な味わいに仕上げました。期間限定の味わいを是非お楽しみください。

【商品概要】

商品特長

● 黒糖のコクとこだわりの黒みつ

黒糖パウダーに加え、榮太樓總本鋪の黒みつを練り込み焼成することで、深みのある味わいを引き出しています。

榮太樓總本鋪の黒みつは香り・コク・甘味のバランスが良く、まろやかで奥行きのある味が特長です。

● 香ばしいきなこクリームとの組み合わせ

香り豊かなきなこクリームをサンドすることで、ラングドシャと相性の良い、味わい深い風味に仕上げています。

商品仕様

【商品名】黒糖香る クックダッセきなこクリーム

【内容量】12枚入（個包装）

【発売日】2026年3月2日（月）

【販売先】全国のスーパーマーケット など ※取り扱い状況は企業及び店舗により異なります。

【価格】オープン価格

■三立製菓株式会社について

三立製菓は1921年（大正10年）に静岡県浜松市に創立しました。戦後間もない当時、創業者は生産・販売・消費の三者、あるいは資本・経営・従業員の三者が最も安定した形で成り立つように社名を「三立」と命名しました。まだ平等が当たり前でない時代にすでにお客様や従業員の存在を重視した、「創立者の想い」が社名に込められています。

私たちは「お客様に安心と満足を」の理念のもと、源氏パイ、チョコバットやかにぱんをはじめとしたロングセラー商品を通して、お子様から大人まで愛される様々なお菓子を全国へお届けしております。

【会社概要】

三立製菓株式会社

本社所在地：静岡県浜松市中央区中央1-16-11

代表取締役社長：清水 康光

事業内容： パイ、クッキー、パン、カンパン、チョコレート加工品ほかの製造販売

設立 ： 大正10年10月8日

HP : https://www.sanritsuseika.co.jp/

■榮太樓總本鋪について

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/

●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/