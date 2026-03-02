俳優の影山優佳さんが登場するパーリーゲイツの人気コンテンツvol.1が本日公開！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、幅広い着こなしの可能性を発信するWEBコンテンツ「PEARLY GATES STYLE」の第8弾 vol.1を本日ブランド公式サイト・インスタグラムで公開いたしました。

PEARY GATES STYLEはこちら(https://pearlygates.net/news/information/5536/index.html)

第8回目のゲストは俳優・タレントとして活躍の幅を広げる影山優佳さん

寒い冬を乗り越え、いよいよ気持ちよくゴルフを楽しめるシーズン。春のムードが漂うキャッチーなりんご柄ウエアで登場してくれたのは、俳優・タレントとして活躍の幅を広げる影山優佳さん。Vol.1では、週1のプライベートレッスンで特訓中だというゴルフについて語ってもらいました。

また、今年で37年を迎えるパーリーゲイツと、影山さん自身がゴルフを通して感じるときめきと成長を表現したMovieも同時公開。

2026年春のパーリーゲイツは、原点を見つめ直しながらも凛々しく、堂々とした佇まいを描くコレクションを展開します。

積み重ねてきた時間を礎に、これからも揺るぎなく、しなやかに前進していく。

その想いをMovieで表現しました。

「これまでで一番緊張した」と語る影山さんのスイングシーンにも注目です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yedEkgtMPcE ]

影山優佳 プロフィール

2001生まれ、東京都出身。2016年、日向坂46（当時・けやき坂46）のメンバーとして芸能活動をスタート。グループ在籍中から、知性と落ち着いた佇まいで存在感を発揮する。クイズ番組やサッカー番組を中心に活躍し、競技経験に裏打ちされたコメント力が高く評価される。グループ卒業後は活動の幅をさらに広げ、現在は俳優として多くのドラマに出演するなど多方面で活躍している。

PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。

パーリーゲイツ公式サイト

https://www.pearlygates.net/

パーリーゲイツ 公式インスタグラム

＠pearlygates_official

パーリーゲイツ公式オンラインショップ【mix.tokyo】

https://mix.tokyo/pages/pearlygates

■会社概要

会社名:株式会社TSI

代表取締役:下地 毅

本社所在地:東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容:衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL:https://www.tsi-holdings.com