【日本初】箕輪厚介参画の新規事業で「M&Aバトル」実施。初の公開型M&Aオークション、時価総額1億円で株式売却が決定

X（旧Twitter）データを活用し、ターゲットの抽出からエンゲージメントまでを一気通貫で行うAIアプローチツール「Social Reach(ソーシャルリーチ)」を開発・運営する株式会社Social Score（本社：千葉県松戸市）は、日本初の公開型M&Aオークション「M&A BATTLE MARKET（M＆Aバトルマーケット）」においてSocial Reach事業が時価総額1億円の評価を受け、7,000万円で株式売却が決定したことをお知らせいたします。

■ 公開型M&Aで1億円評価が決定

M＆A BATTLE MARKET（箕輪厚介・恵島良太郎 produced by IRRobotics)

株式会社IR Robotics（代表取締役 金成柱氏）の発案・支援のもと、株式会社ROFL（代表取締役 倉田敬之氏）、FBマネジメントグループ（グループCEO 山田一歩氏）の協力を得て実現した、評価、入札、最終決定までの一連の流れを公開形式で行う画期的なM&Aオークションです。通常は非公開で進むことが多いM&Aプロセスを可視化することで、事業価値を市場で問う新たな取り組みとなりました。複数の有力企業・投資家が参加する中、最終的に以下の購入者によって落札されました。

【購入者：株式会社ポロス 代表取締役/大家プラス代表 才式祐久氏】

1997年にメールニュース事業を創業し、2001年にサイバー・コミュニケーションズとの合併により約22億円規模のM&A（Exit）を実現したIT黎明期を代表する起業家。その後、全くの門外漢からホテルサンルート札幌の営業を譲受するM&Aからスタートし、現在「ホテルネッツ札幌」や不動産事業等を多角的に運営。コロナ禍での危機を乗り越え何度も立ち上がってきた、M&Aと事業育成のプロフェッショナルです。

■ 「100日プロジェクト」として始動

本事業は、連続起業家の恵島良太郎およびAI開発エンジニアが中心となり構想・開発を進めてきた新規事業です。そこへ編集者・ビジネスインフルエンサーの箕輪厚介氏が参画する企画と連動し、「100日で事業価値を創出する」プロジェクトとして本格始動しました。 わずか約100日という明確な期限の中で、複数回の方向転換（ピボット）を経て事業モデルを磨き上げました。従来、数年単位で進むことが多い新規事業構築とM&Aプロセスを、公開型かつ期限設定型で実行した点が本取り組みの最大の特徴です。

オークションの様子■ 多様な専門家の助言を受けて磨き上げた事業モデル

事業構築の過程では、上場企業経営者やM&A経験を持つ経営者、AI分野の専門家など、名だたるプロフェッショナルたちから厳しい助言を受けながら改善を重ねました。その赤裸々なプロセスと今回のM&Aバトルの模様は、YouTubeチャンネル内で継続的に公開されています。



▼【日本初！公開型M&Aオークション開催！】1億円チャレンジついに完結！果たして1億円で会社売却できるのか？

https://www.youtube.com/watch?v=yrOZm3KOk6M



▼箕輪厚介の1億円チャレンジ（YouTubeチャンネル）

https://www.youtube.com/@minowa_1Billion

■ Social Reach（ソーシャルリーチ）について

「Social Reach」は、SNSの公開データとAIを活用し、企業が求めるターゲット層（決裁者や特定のスキル・関心を持つ人材など）を独自のデータベースとして抽出・リスト化し、エンゲージメント（関係構築）を行うためのアプローチツールです。 曖昧な検索条件からでもAIが最適なターゲットを特定し、一人ひとりに最適化されたアプローチ文面を自動生成することで、属人的で手間の掛かっていた「営業」や「採用」活動を劇的に効率化し、再現性のある仕組みへと変革します。



サービス詳細：

https://social-reach.tech/(https://social-reach.tech/)

Social Reach（ソーシャルリーチ）：https://social-reach.tech/■ 恵島良太郎 X 箕輪厚介の共創

本プロジェクトは、シリアルアントレプレナーとして事業構築と出口戦略を主導した恵島良太郎と、構想設計・発信・出資を担った箕輪厚介氏の「発信力×事業遂行力」の掛け合わせにより実現しました。 今後は、今回の「短期間での事業価値向上（バリューアップ）とM&A」の成功モデルを体系化し、新たなスタートアップや地方有力企業を支援する投資ファンドの組成も視野に入れて活動を展開してまいります。

（左から 箕輪厚介、才式祐久、恵島良太郎）■ 公開動画について

公開型M&Aオークション「M&A BATTLE MARKET」の模様は、以下のYouTubeチャンネルにて公開されています。事業構築の過程を追った関連動画もぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/@minowa_1Billion(https://www.youtube.com/@minowa_1Billion)

■ 今回の意義

本件は、非公開で進むことが一般的なM&Aプロセスを公開形式で実施し、事業価値を市場で可視化した取り組みです。スタートアップにとって、IPO以外の出口（Exit）として「スモールM&A」の可能性を具体的に提示する一つの事例となります。

■ 今後の展開：次なる「バリューアップ」プロジェクトへ

本オークションをもって『Social Reach』の売却プロジェクトは完結いたしますが、箕輪厚介・恵島良太郎の挑戦は終わりません。 今回の経験をもとに、「0→1」が得意な起業家の事業を短期間でバリューアップさせ、シナジーのある企業へ引き継ぐ「新しいスモールM&Aの形」をさらに広げていくため、次なるプロジェクト（企業とスタートアップを繋ぐファンド構想等）の準備を進めてまいります。

■ 会社概要

株式会社Social Score

事業内容：AIを活用した営業・採用向けアプローチツールの開発・運営

設立日：2025年9月8日

会社URL：https://social-score.tech/

