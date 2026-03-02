日立グループが「リテールテックJAPAN 2026」に出展

株式会社 日立製作所日立グループのブースイメージ

株式会社日立製作所(以下、日立)は、第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展します。「AIが人を解放し買い場は顧客を知りに行く」をテーマに、店舗を顧客の体験価値を生む場へと変革するソリューションや、データを活用したサプライチェーン最適化の取り組みについてご紹介します。

■主な出展ソリューション

- コンセプト展示：フィジカルAIで実現する「未来の店舗」

日立が考えるリテールビジョンを体感いただくため、一人ひとりに最適化された「気づきのある楽しいお買い物」や「買わなくても満足する店舗体験」をめざす、フィジカルAIを体験できる2035年の店舗を想定した架空のショールーム店舗「IKUKO Mart」を設置します。

日立公式のポッドキャスト番組「スナック育子のInnovation Night」とのコラボレーションによる本コーナーでは、日立の無人コミュニケーション店舗ソリューション「CO-URIBA」と、研究開発中の「AIペルソナ 2.0」の仕組み・コンセプトを活用し、AIによる新しい顧客理解のあり方を体験できるデモを、GlobalLogicが本イベント向けに開発しました。

デジタルサイネージ上に登場する「育子ママ」のアバターが来場者に語りかけ、対話を通じて価値観やその日の気分、こだわりを診断。さらに、棚前での迷いや選択といった「今この瞬間」の文脈を能動的に捉えることで、従来の購買履歴だけでは見えなかった深い顧客理解に基づく体験を提示します。最先端のAI技術と人間の感性が融合した、ここでしか味わえない新たな店舗体験をぜひお楽しみください。

- AIペルソナ2.0

過去の行動履歴という「点」の情報に加え、来店時のしぐさ・迷い・選択といったその場の文脈をAIが能動的に捉える“進化したペルソナ”です。一人ひとりの「今の状態」と「これから」を予測することで、フィジカル店舗において顧客へのより深い理解と共鳴に基づいた、新たな体験価値を創出します。

- LogiRiSM(ロジリズム)

物流センター全体の自動倉庫やマテハン*1機器の状態をリアルタイムに把握・予測し、シームレスに連携させてピッキング業務を効率化するAI搬送計画最適化エンジンです。主に小売業・流通業の物流センターを対象に展開し、物流DXの実現に貢献します。

*1 物流業務における原材料や製品の「移動」「保管」「仕分け」などの取り扱い全般、およびそれを担う設備(フォークリフト、コンベア、自動倉庫など)のこと。

- Hitachi Digital Solution for Retail/需要予測型自動発注サービス

各店舗の売場スペースや商品配置の違い、取引先ごとの注文ロット・納品条件や天候などのイベントを考慮して、店舗ごとの需要を予測し、発注業務を省力化するサービスです。小売業、卸売業などを対象に展開し、労働力不足の解消や売れ残りによる値引きや廃棄ロスの削減に貢献します。

- Station Finder for Area Marketing

東日本旅客鉄道株式会社の首都圏約600駅における「駅カルテ」にて、駅利用者数や性年代、伸び率などの駅の利用動向を把握し、企業のマーケティング業務を支援します。2026年1月にリリースした新レポート「駅カルテ イベントレポート」もご紹介します。

- Happiness Planet FIRA

株式会社ハピネスプラネットと日立が共同開発した600種類の専門分野を持つ自己成長型AIサービスです。600種類の専門分野を持つAIエージェントが互いに自律的な議論をし合うことで、より深い洞察と創造的な視点を生み出し、人とAIが協創する新しい経営の形を実現します。経営計画策定・IR対応・新規事業構想・営業戦略立案など、幅広い経営シーンで活用できます。

- SAKULaLa ～生体認証を活用したデジタルアイデンティティの共通プラットフォーム～

デジタル格差解消や不正防止に資する生体認証を活用したデジタルアイデンティティの共通プラットフォームです。登録された情報を業種横断で安全に共通利用することができるため、買い物や本人確認などを、カードやスマートフォンを持つことなく手ぶらで利用可能です。

■特設ステージ：スナック育子のInnovation Night in リテールテック

「スナック育子のInnovation Night」がリテールテックの日立ブースに、特設ステージとして登場し、4日間にわたりプログラムを実施します。Lumada Innovation Hub Tokyoでお客さま、パートナーと社会課題を解く本番組のパーソナリティーの育子ママこと中川育子を中心に、日立社員で構成される劇団「スナック育子」による未来の店舗を解説する演劇や、小売業を支える日立の最新ソリューション紹介、そして多彩なゲストを招いたトークセッションなど約30のステージをお届けします。

ステージプログラムなど、詳細は https://digital-highlights.hitachi.co.jp/_ct/17822535 をご覧ください。

出展概要

会期：2026年3月3日(火)～6日(金)

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

主催：日本経済新聞社

日立グループ特設サイト：

https://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/seminar/information/rtj/index.html

