【無料公開】AIを活用して請求書の作成・PDF化・メール送付をまとめて自動化｜Claude×GASの実装手順とコードを無償公開

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、請求書業務（作成・PDF化・メール送付）を自動化するための実装手順をまとめたマニュアルを無償公開したことをお知らせします。

本公開では、AIアシスタント「Claude」と、Googleの無料ツール「Google Apps Script（GAS）」を組み合わせ、プログラミング経験がない方でも、手順に沿ってコピペするだけで導入できる構成としています。

背景｜請求書業務は“重要だが単純作業が多い”のに、属人化しやすい

個人事業主・中小企業の経営者・経理担当者の請求業務には、次のような課題が発生しやすい傾向があります。

- 月末月初に作業が集中し、確認・送信の負担が増える- 送付漏れ／添付間違い／金額・宛名ミスなど、人為的ミスのリスクが残る- 作業が担当者依存になり、引き継ぎや標準化が難しい- 仕組み化したいが、外注やツール導入の前に「自社に合うか」が見えづらい

当社は、AI活用支援（AI顧問）において一貫して「現場で使える形」「現場に定着する形」に落とし込むことを重視してきました。今回の無償公開は、その実装ノウハウの一部を再現可能なテンプレートとして提供する取り組みです。

無償公開する内容｜“作り方”と“実装に必要なもの一式”をセットで提供

本マニュアルでは、請求書業務の自動化を次の粒度で解説しています。

使いどころ｜「外注する前に、まずは社内で形にする」ための入口に

- 基本編：請求書の自動作成＆メール送付- - Googleスプレッドシートに請求情報を入力- - 請求書を自動生成し、PDF化してGoogleドライブに保存- - 送付先メールアドレスへPDFを自動送信- - 事前確認のためのプレビュー手順も用意- 応用編：定期請求の自動化- - 毎月同一条件の請求を「マスタ化」し、入力作業を削減- - 月次トリガー（自動実行）で、発行～送付までを自動化- - 二重発行を防ぐ設計（請求履歴の記録）- - 「今月分だけ手動で実行」「指定月だけ実行」などの運用も想定- 提供物（コピペで使える形）- - Claudeに渡すコピペ用プロンプト（基本編／応用編）- - GASの実装コード（例：Code.gs）- - 導入のためのセットアップ手順（権限承認、Driveフォルダ設定など）- - 設定シートに入力する項目一覧（会社情報／振込先／税率等）

本公開は、会計ソフトや請求書ツールを否定するものではありません。

一方で、「毎月の定型業務を最小コストで自動化し、必要なら拡張していく」ことは、中小企業にとって現実的な選択肢になっています。

- 請求書作成が月に数件～数十件- まずは送付漏れを減らしたい- 既存フォーマットを維持したまま自動化したい- 自社の運用に合わせて微調整したい（文面、件名、ファイル名、保存先など）

こうしたニーズに対して、“動くものを最短で作り、使いながら整える”ための土台として活用いただけます。

公開ページ（閲覧・利用）

以下のページよりご確認ください（無償公開）。

https://ai-advisors.jp/media/ai-development/automatic-invoice-creation/

お問い合わせ：こちらからお問い合わせください(https://script.google.com/macros/s/AKfycbxIUfJesCOaGoeHrfGlhof_TKXVBU_da-mXhaPEWXY6_RqKLh4aJcFw02y9UgYl8AwV/exec)

※社内利用を前提に、必要に応じて自社運用に合わせた改変を想定しています。

代表コメント｜NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山結音

請求書業務は、会社にとって重要なのに、やっていることの多くは定型です。だからこそ、仕組みに落とし込める余地が大きい。今回のマニュアルは、AIに“丸投げ”して終わりではなく、自分の会社で使える形に整えて、実際に動かすところまで到達するために作りました。AIは、導入しただけでは価値になりません。業務の中に入って、ミスが減り、手間が減り、継続して使われて初めて意味がある。この無償公開が、請求業務を自動化したい方の最初の一歩になればと思っています。

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業