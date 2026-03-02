【3/6(金)・3/19(木)開催】PRアップデート講座「メディアに取り上げてもらうためのコンテクスト(文脈)の作り方」
ナラティブなメソッドで企業の成長を加速させるマーケティングパートナーである株式会社ライト(https://lightinc.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：天野 渉）は、2026年3月6日（金）12時～、3月19日（木）14時～の2日、「PRアップデート講座：メディアに取り上げてもらうためのコンテクスト(文脈)の作り方」をオンラインで開催いたします。
PRアップデート講座「メディアに取り上げてもらうためのコンテクスト(文脈)の作り方」
「PR TIMESなども活用して、定期的にプレスリリース配信しているが、メディアにはなかなか取り上げてもらえない」というお悩みをよく伺いますが、多くの場合プレスリリースの作り手の視点とメディア側の視点のズレが原因です。
・ウチの商品はこんなにすごい
・こんな実績が出た（数字を盛れないか？）
・とりあえず「業界初」と入れておこう
こんな視点でプレスリリースを書いていないでしょうか？
一方で、メディアは、「社会にとってどんな意味があるのか？」という視点でプレスリリースに目を通しています。そこで重要になってくるのが、社会課題や時代背景、時流などと自社の商品やサービス、取り組みをどのようにつないで、コンテクスト（文脈）を紡ぎだしていくか？です。
本セミナーでは、コンテクストを設計していくためのヒントをお伝えします。
セミナー概要
AIも活用しながら自社のファクトと外部環境のファクトを収集し、コンテクストを設計していくための手法をお話します。
当日のプログラム
１．プレスリリースの役割とは？
２．メディア側の視点をもつためのコツ
３．プレスリリースに盛り込むべき要素とは？
４．ファクトの収集とコンテクストの設計のススメ方
※内容は予告なく変更となる場合があります。
開催概要
タイトル：「PRアップデート講座：メディアに取り上げてもらうためのコンテクスト(文脈)の作り方」
開催日時：１.2026年3月6日（金）12時～13時
２.2026年3月19日（木）14時～15時
※１.２.ともに同一の内容です。ご都合にあわせてご参加ください。
開催場所：オンライン開催 ※お申し込みいただいた方に視聴用URLをお送りいたします。
参加費用：無料
対象 ：事業会社の広報・PR・マーケティング担当者など ※同業他社様のご参加はご遠慮ください。
申込期日：１.２.ともに開催前日の19:00まで
申込方法：以下URLよりお申し込みください。
１.2026年3月6日（金）
https://www.cocripo.co.jp/webinar/3346358f-6d99-4ce7-b961-fe8edd70b264/detail
２.2026年3月19日（木）
https://www.cocripo.co.jp/webinar/ab447269-faef-4364-aa42-d314d77c563f/detail
登壇者
株式会社ライト(https://lightinc.co.jp/) プロデューサー
山上 高広 Takahiro Yamagami
自治体職員として、フィルムコミッションの設立や地域ブランドの立ち上げなど複数のシティプロモーション施策をプロデュース。
PR会社ベクトルに入社後は、toB・toC問わず多数のクライアントのPR・ソーシャルメディア運用、イベント企画のコンサルティングを行う。その後、デジタルサイネージ・移動サービスのスタートアップ企業にてマーケティング・事業開発責任者として従事。現在はコミュニケーションデザイン/マーケティング会社ライトのプロデューサーとしてPRをはじめとした様々なコミュニケーション施策を通じて企業の事業成長をサポート。
登壇者：株式会社ライト(https://lightinc.co.jp/) プロデューサー 山上 高広
会社概要
社名： 株式会社ライト（Light Inc.）
設立： 2023年4月
所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C
代表： 天野 渉
事業内容： PRBP事業／HRBP事業／エンゲージメントパートナー事業
HP：https://lightinc.co.jp/
note：https://note.com/lightinc