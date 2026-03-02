【トーク×試食イベント】ミライのサカナを知ろう！

一般社団法人関西イノベーションセンター

最近、「お魚が高くなった」「種類が減ってきた」─そんな変化を感じたことはありませんか？実はいま、私たちの食卓を取り巻く環境は少しずつ変わり始めています。そうした”食の未来”を考えるきっかけとして、今回は「品種改良加速技術（ゲノム編集技術）」を活用したお魚をテーマに、「そもそもどんな技術なの？」「従来のお魚と何が違うの？」「家族に食べさせても大丈夫？」など、素朴な疑問をやさしく解説するトークイベントを開催します。実際に味わえるミニ試食もご用意。この機会に、一緒に”食の未来”を考えてみませんか。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94621/table/156_1_0c9651f3666a35133a10108fd1b4fe1b.jpg?v=202603021051 ]

＜応募締め切り：3月16日（月）＞

イベント終了後にアンケートに回答いただくことが参加条件となります。

お申し込みはイベントHP(https://www.yomiuri.co.jp/adv/idomu/future_fish/)から

「DAIDOKORO」へのアクセス

京都市中京区河原町通御池下る 下丸屋町390-2（京都市営地下鉄東西線 「京都市役所前駅」１番出入口より徒歩約１分／京阪電車「三条駅」12番出口より徒歩約5分）

アクセス詳細はこちら(https://question.kyoto-shinkin.co.jp/access/)

プログラム

トークセッション「ミライのサカナを知ろう！」

・品種改良加速技術（ゲノム編集技術）とは？

・どんなお魚なの？安全なの？

・「ミライのサカナ」の可能性について



などの疑問に対談形式でわかりやすく回答していきます。

ミニ試食会も開催！

トークセッション後は、ひらめやふぐなどのお魚をビュッフェスタイルでお楽しみいただけるミニ試食会を開催いたします！



※試食会のため、お料理は少量となります

※メニュー、内容などは予告なく変更となることがございます。

※お子様向けメニューの提供はございません。

※酒類の提供はございません。

■ご注意事項

・当日会場の様子は撮影を行い、読売新聞紙面やリージョナルフィッシュ社資料に使用されることがございます。予め同意のうえお申し込みください。

・イベント終了後にアンケートに回答いただくことが参加条件となります。

・おひとり様一回のお申し込みをお願いいたします。

・メールアドレスを共有して複数のお名前でお申し込みをされますと、それぞれの申し込みに当選のお知らせメールが届かない場合があるため、必ずお一人様1アドレスでお申し込みをお願いいたします。

・未就学児のご参加はできません。ご了承ください。

・登壇者やプログラムは予告なく変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

・お申し込み後、しばらく経っても受付完了メールが届かない場合は、下記のセミナー事務局にお問い合わせください。お送りしたメールがご利用の端末の「迷惑メールフォルダ」などに入ってしまうことがあるため、念のためご確認ください。

◆お問い合わせ◆

「ミライのサカナ」事務局

06-6364-9005

（平日10:00～17:00）

o-bp@yomiuri.com