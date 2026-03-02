再春館製薬所とmarbleMe(BIPROGY社)の3/11のコラボイベントにて、ファミワンの西岡・松本が対談及び進行を担当します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ (https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）では、BIPROGY株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：齊藤 昇、以下「BIPROGY」）が運営する「働く女性のためのデジタルサードプレイス」marbleMeのイベント企画を一部受託しています。今回、三社スペシャルコラボイベントとして、「～そのだるさ、実は『春バテ』かも？～乱れる季節を『リズムケア』で軽やかにこなそう」を開催いたします。

本イベントでは、再春館製薬所の伊藤 安矢さん、ファミワン執行役員兼代表看護師の西岡をゲストに迎え、ファミワンメンバーであり、marbleMe運営担当の松本が司会を担当します。



「寒暖差や新生活で感じるそのだるさ、実は「春バテ」かも？」をテーマに、本来の自分を取り戻す「生体リズムケア」を通して、「明日が楽しみ」と思える前向きな毎日をサポートする、再春館製薬所 ポジティブリズム事業部所属の伊藤さんとファミワン代表看護師 西岡の対談を通して、自分に合った「マイリズム」を見つける方法を探ります。

「こうすべき」という完璧主義を手放し、頑張りすぎずに今の自分を認めて整える。

今夜からすぐ試せる心地よい新習慣を、一緒にスタートしましょう！

■セミナー概要

【テーマ】「～そのだるさ、実は『春バテ』かも？～乱れる季節を『リズムケア』で軽やかにこなそう」

【開催日時】2026年3月11日（水）12:00～12:55

【開催形式】オンライン（Zoomウェビナー）開催

【ゲスト】再春館製薬所 ポジティブリズム事業部 伊藤 安矢さん

【参加費】無料（事前登録が必要です）

【対象者】どなたでも参加可能（marbleMeユーザー以外の方、男性の方も歓迎）

■申し込み方法

▽marbleMeユーザーの方：marbleMeサイトのイベントページよりお申込みください。

※ユーザー限定アーカイブ配信あり

https://community.marbleme.jp/event/510

▽marbleMeユーザー以外の方：Zoom配信にそのままご入室ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_itmnzQSnQji-vsZ4AsNFcA(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_itmnzQSnQji-vsZ4AsNFcA)

■marbleMeについて

marbleMeは、BIPROGY株式会社が運営する「働く女性のためのデジタルサードプレイス」です。多くの働く女性が抱える健康やライフプランの悩み。marbeMeは「対話」を通じて解決につながる気づきを得られる、企業横断型コミュニティです。

marbleMeサービスサイト：https://www.marbleme.jp/

▶本件に関するお問い合わせ先 marbleMe運営：support@marbleme.jp

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポート２軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。



*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995