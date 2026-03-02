2025年度「ビジネスプラン構築研修」最終発表会の開催結果　最優秀プラン決定！

茨城県産業技術イノベーションセンター

当センターでは、２０１９年度よりビジネス創出に意欲的な県内事業者に対し、ビジネスプラン構築研修を実施しております。本研修では約半年にわたって参加者が、メンター（起業家、弁理士、コンサル等の専門家）や当センター職員の伴走支援を受け、自身のビジネスアイデアをビジネスプランに練り上げました。

このたび、研修の最終発表会において、1０社がプランを発表し、審査の結果、「最優秀プラン１社」と「優秀プラン２社」を決定いたしました。今後、各社は、ビジネスの羅針盤となる新事業のプランにより、果敢に新事業にチャレンジしていきます。報道各社におかれましては、ぜひ取材を賜りますようお願いいたします。

【開催概要】

日時 ： 2026年２月19日（木） 13:00～17:00

会場 ： 産業技術イノベーションセンター （茨城町長岡3781-1）

【最優秀プラン】

【優秀プラン】

【優秀プラン】

- 企業名株式会社ジーウイング（神栖市）- 氏名大塚 瞳- 問合先0299-93-8230- プラン名中小規模農家のための「稼げるドローン散布」- 概要国産ドローン製造販売事業者が、中小規模農家向けに、ドローン販売・スクール開催・他農家への農薬散布マッチングを運営し、「農家が儲かる」仕組みを提供する。- 受賞者コメント素敵な賞をいただけて大変嬉しいです！！・農業分野でドローンの売上をつくり事業の柱にするにはどうしたら良いのか、その悩みから参加した研修でした。一人ではプランを形にすることはできなかったと思います。沢山の方々のご協力やアドバイスに感謝いたします。・自社でやりたい方向性に沿って、細かい路線変更の検討や市場調査を行うプロセスを学べたことは有意義でした。これにより、かなり実現性のある収支計画と自社らしさとがマッチしたプランになったと思っています。プレゼンの練習まで親身につきあっていただきました。・事業の方向性や拡大について迷いや悩みがある方にこそ、ぜひ受けて欲しい研修です。一緒に悩み考えてくださるメンターやセンター職員と、仲間が必ず支えになってくれます。- 企業名株式会社ヴィオーラ（水戸市）- 氏名吉野 のぞみ- 問合先029-241-8251- プラン名温香織（ほっこり）でホッコリ- 概要おしぼりサービス事業者が、高品質なおしぼりを温めて香りを付与した新商品「温香織」を売り出すための計画。「手や顔を拭く」だけでなく＋αの価値を提供する。- 受賞者コメント受賞に関しまして、ただただ感謝をお伝えしたい気持ちです。・自社内ではひらめきや発想を得意として実務をしていましたが、この研修を受けて、論理的で根拠のあるプランづくりを学べたことが、とてもよかったです。・当初は専門性の高い受講者の仲間たちに引け目を感じたり、ビジネスピッチの型が初体験だったりして、大変な時もありましたが、これは社外でしか学べない大きなチャンスと感じるようになりました。・メンターからの意見や宿題は本当に適切だったし、センター職員からの細やかなサポートがあったから、最終発表まで続いたのだと思います。・今後もイノベーションセンターにお世話になって、会社の事業を強くしていきたいです！- 企業名株式会社Qception（つくば市）- 氏名今村 岳- 問合先080-7285-9010- プラン名ニオイを測るセンサ- 概要物質・材料研究機構発ベンチャーが提供する、高性能のニオイ測定センサによる測定・解析サービスを、さまざまな社会課題の解決につなげる。- 受賞者コメント優秀プラン賞をいただけましたこと大変嬉しく存じます。・メンターやセンター職員からのアドバイスをいただきながら、大きな変更を伴いつつ試行錯誤の末にできたビジネスプランなので、それが評価されたことの喜びがとても大きいです。・今回の研修では、「自分たちがやりたいことは何か」等、会社設立当初の想いを振り返ることが多かったです。・事業としての課題が多く悩んでいたときに本研修を知り参加したのですが、弊社の技術や経営状況、そして自分たちの想いをもとに講師の皆様から様々な提案やご意見をいただき、ビジネスプランを練ることができました。2026年度は大きく一歩踏み出していこうと思います。・現状に何かモヤモヤする気持ちのある方であれば、本研修を通じて、改めて会社・事業に対する自分の気持ちに向き合うことで、活路が拓けるきっかけが得られるかもしれません。

