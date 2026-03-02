株式会社アプルーシッド

株式会社アプルーシッド（東京都千代田区）は、長年放置されてブラックボックス化した古いPHPのWebシステムを、そのままの状態で直接買い取る新サービスを発表いたしました。10年以上前の古いバージョンであるPHP5.xなどのレガシーシステムにも対応可能です。また、売却を迷われている企業様向けに、システムの延命とリスク軽減を図る「保守サポート」の提供もあわせて開始いたします。

■ サービス提供の背景

多くの企業において、長年稼働しているものの「システムが古すぎる」「当時の担当者が不在で裏側がわからない」といった理由から、完全にブラックボックス化してしまったWebシステムが存在します。

利益は出ているものの、最新化するには数千万円もの改修費用がかかるため手詰まりとなっていたり、M&A仲介会社に相談しても「システムのリスクが高すぎる」として買取や掲載を断られたりするケースが増加しています。さらに、古いシステムをそのまま運用し続けることは、個人情報漏洩などの重大なセキュリティリスクを抱えることになり、経営者にとって大きな重圧となっています。

当社は、レガシーコードの再生を得意とする技術者の集団です。こうした「現場のリアルな悩み」を解決し、企業の負債となりうるリスクを資産に変えるため、本サービスの提供を開始いたしました。

■ サイト買取サービス 2つの特徴

１．「動いている状態」であれば、仕様書がなくても買取可能

当社は投資会社ではなく、技術者の集団です。中身が分からないシステムであっても、私たちが隅から隅までコードを読み解き、自社で最新化する前提で買い取ります。PHP5.xなど、10年以上前の古いバージョンで構築されたシステムであっても問題ありません。他社で断られたサイトでも諦めずにご相談ください。

２．利益だけでなく「会員資産」も正当に評価

直近の売上だけでなく、長年蓄積されたアクティブユーザー数やメルマガ会員数など、サイトが持つポテンシャルを総合的に評価し、適正な買取価格をご提示します。レガシーシステムの技術的なリスクを自社で解決できる当社だからこそ、適正価格での直接買取が可能です。

■ このような課題を抱える企業様に最適です

・長年の放置とブラックボックス化：システムの裏側がどうなっているか完全に分からない。

・仲介会社での売却拒否：M&A仲介会社に「リスクが高すぎる」と買取を断られた。

・漏洩リスクの重圧：個人情報漏洩などのリスクを抱えたまま持ち続けるのが経営的に怖い。

・多額の改修費用による手詰まり：最新化に数千万円かかると言われ、身動きが取れない。

■ 売却を迷っている方向けの「保守サポート」オプション

「まだ手放したくない、でもリスクは減らしたい」という企業様に向けて、サーバー環境の整備からアプリケーションの保守までを丸ごとお任せいただける「月額保守サポート（月額50万円～）」をご用意しております。

最近頻発している「Gmailにメールが届かない」といったトラブル解消から、見えない脆弱性への対応まで幅広くカバー。内製エンジニアを年間数千万円かけて採用するよりも、遥かに低コストでシステムの延命を実現します。

■ 無料相談・サイト診断について

現状のままで売却した場合の簡易査定や、保守に関するご相談を無料で承っております。秘密厳守で、無理な営業は一切いたしません。「保守について相談したい」「サイト売却について相談したい」「状況を伝えて両方相談したい」など、現状の課題やご希望をお気軽にお聞かせください。

https://php.uplucid.com/

【会社概要】

■会社概要

会社名 ：株式会社アプルーシッド

住所 ：東京都千代田区平河町1-3-6-2F

お問合せ：上記Webサイトからの問い合わせ

