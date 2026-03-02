縦型ショートドラマの認知率は49.2％、視聴経験は12.1％／有料の映像メディア利用率は「映画館」「SVOD」が４割ほどで並ぶ

株式会社フィールドワークス

映像コンテンツのマーケティング事業を総合的に手掛ける株式会社フィールドワークス（代表取締役：木田義之）と映像メディア総合研究所合同会社（代表：四方田浩一）は、全国5000人規模のネットアンケート調査を実施。テレビ放送、映画館、ＤＶＤ・ブルーレイ、有料・無料の動画配信など、すべての映像視聴メディア・サービスのユーザー利用実態を調査・分析し、3月1日にレポートを発行しました。本調査は15年継続の映像業界を代表するレポートです。

■調査結果（抜粋）

有料の映像メディア利用率は、「映画館」「SVOD」が４割ほどで並ぶ

各映像メディアを利用する人の割合（利用率）は、YouTube、TVerなどの無料動画が71.3％で、無料放送（NHKを含む）との差が4～5ポイントまで縮まった。2025年に過去最高の興行収入となった映画館の利用率は38.8％で、コロナ前5ヵ年の平均値45.0％に遠く及ばず、一人あたりの視聴回数の増加などによる客単価アップが全体興収に大きく影響したかたちとなった。有料の動画配信ではSVODが39.8％で映画館と並び、TVOD、デジタルセル、ライブ課金も含めた有料動画配信利用者は44.6％で5割に迫っている。映画館を除く有料の映像ホームエンタ利用者は53.2％となり、2016年以来、9年ぶりに5割を超えた（グラフ１.）。

縦型ショートドラマの認知率は49.2％、視聴経験は12.1％、約４割が「たまたま見ただけ～」と回答

縦型ショートドラマの認知率は49.2％、視聴経験は12.1％で、このうち有料での視聴経験は1.8％であった。視聴経験者における利用頻度は、「ほぼ毎日」が15.2％、「週に2～3回程度」が19.3％、「週に１回程度」が12.8％で、これを合わせた週に１回程度以上利用する人の割合は47.3％となった。一方で、視聴経験者のうち約４割が「たまたま見ただけでほとんど見ない」と回答している。ほか、視聴アプリでは、YouTubeショート、TikTok、Instagramリール、LINE VOOMの順でSNSアプリが続き、次いで、ショートドラマ専用アプリが、BUMP、DMMショート、タテドラ、FOD SHORTの順で並んだ。

■本調査について

本調査は、今回で1５年目となり、経年変化データも充実。各映像視聴メディアの利用率、利用数、視聴コンテンツジャンル、利用サービス、利用数の変化、利用増減理由などの基本的な項目に加え、動画配信サービスに関する項目では、定額見放題型、レンタル型、セル（販売）型に分け、スマホ、PC、テレビなどデバイス利用、テレビ番組の見逃し配信、利用のきっかけ、利用サービスの選択理由など、ユーザーの利用動向を多角的に分析しています。

本調査は、映像コンテンツの権利者、テレビ局、映画館、動画配信事業者、DVD・ブレーレイのレンタル店・販売店など、各映像コンテンツ流通事業者、そして映像コンテンツ市場の動向にご興味、ご関心のある方々にとって、市場を把握する上での一助となり、今後の利用者拡大への分析材料となることを目的とします。

■調査概要

・レポート名：映像メディアユーザー実態調査2026

・調査目的：映像視聴メディア・サービス利用者の利用実態の把握

・調査対象メディア・サービス：映画興行、無料テレビ放送、有料テレビ放送、DVD・ブルーレイのレ

ンタル／購入、無料動画サービス、有料動画サービス（定額制、レンタル制、デジタルセル、ライブ

配信、など）

・調査期間：2025年11月4日～11月6日

・調査対象者：13～69歳男女

・調査エリア：全国

・調査方法：インターネットアンケート調査

・集計サンプル数：5021人

・調査企画：株式会社フィールドワークス／映像メディア総合研究所合同会社