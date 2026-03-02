【豚を極め、麺を学ぶ。豚大学 ラーメン学部 開校！】豚大学 ラーメン学部　2026年3月5日(木) NEW OPEN!!

株式会社エフリード

『豚大学 ラーメン学部』(住所:東京都千代田区)を2026年3月5日(木)にオープン致します。

■豚大学 ラーメン学部について写真：合盛り 肉玉中華そば

神保町の食の激戦区に誕生する「豚大学」のラーメン学部、肉玉中華そば専門店。

「肉を喰らう、活力の肉玉中華そば。ごはんが進むラーメン屋。」をコンセプトに、圧倒的な肉の存在感と満足度を追求した一杯を提供します。豚大学の“焼き”の技術と秘伝のタレで香ばしく仕上げた肉盛りは、思わず白ごはんをかき込みたくなる味わい。看板商品の「肉玉中華そば」「汁なし肉玉そば」は、食べログ百名店を輩出したシェフ監修のもと、肉・麺・スープの一体感を楽しめる設計で、クオリティにも妥協なく仕上げました。肉と米を豪快に味わう、新しいラーメン体験を神保町から発信します。

■キャンペーン

１.Instagram公式アカウントをフォローした方限定で、2026年3月5日(木)～2026年3月6日(金)の2日間で「肉玉中華そば(\950)」をワンコイン500円でプレゼント！

２.グランドオープンを記念して、公式Instagramをフォロー＆いいねで食事券2,000円が10名様に当たるチャンス！【イベント期間：2026年2月19日(木)～2025年3月19日(木)】

＜豚大学 ラーメン学部Instagram公式アカウント＞

https://www.instagram.com/butadaigaku.ramen/?hl=ja

■メニュー詳細

・肉玉中華そば \950(税込)

写真：肉玉中華そば

濃厚豚骨に国産鶏ガラと野菜の旨みを重ねた特製ブレンドスープ。つるもち食感の特注麺に、豚大学秘伝のタレで焼き上げた豚肉を豪快にのせ、中央にはとろ～りたまご。濃厚な旨みを存分に楽しめる一杯です。

・汁なし 肉玉そば \980(税込)

写真：汁なし 肉玉そば

豚大学秘伝のタレで焼き上げた豚肉と、とろ～りたまご、つるもち食感の特注麺が濃厚に絡み合う一杯。豪快に混ぜて一気に啜る、これぞ汁なしの醍醐味です。



・肉つけそば \980(税込)

写真：肉つけそば

豚骨の髄から旨みを引き出した濃厚スープに、特別ブレンドの魚粉をプラス。豚大学秘伝のタレで焼き上げた豚肉と絡めれば、より一層深みのある味わいを楽しめる一杯です。

・豚骨醤油 \880(税込)

写真：豚骨醤油

・黒マー油 豚骨醤油 \900(税込)

写真：黒マー油 豚骨醤油

長時間炊き上げ、旨みとコクを凝縮させた濃厚でとろみのある豚骨スープ。本気で仕上げた一杯に、つるもち食感の特注麺がしっかり絡み、濃厚な旨みを余すことなく楽しめます。

■ごはんもの

・豚大学秘伝のタレ使用 焼肉丼 \500(税込)

写真：豚大学秘伝のタレ使用 焼肉丼

・チャーシューマヨ丼 \450(税込)

写真：チャーシューマヨ丼■店舗情報

店舗名：豚大学 ラーメン学部

住所：東京都千代田区神田神保町1-8 FUJIビル1F

営業時間：【月曜～金曜】11:00～22:30(L.O.22:00)【土日・祝日】11:00～21:00(L.O.20:30)

定休日：無休 (不定休)

席数：22席