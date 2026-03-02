『スマートマニュファクチャリング・製造自律化　産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『スマートマニュファクチャリング・製造自律化 産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

▼ 製造業の「第二の転換点」を俯瞰する総覧レポート

本白書は、スマートマニュファクチャリングおよび製造自律化領域を 全93テーマ・約880ページ にわたり体系的に分析した、2026年版の産業フォーサイトレポートである。

対象期間は2026年から2030年までの5か年であり、テクノロジー、ビジネスモデル、市場規模・投資動向、2030年展開シナリオ、地域別動向、参入企業、スタートアップ、課題・リスク、そして日本企業への戦略的示唆までを各テーマについて網羅的に記述している。

3つの核心メッセージ

▼ ソフトウェアが製造を定義する時代の到来：

PLCベースの制御から「ソフトウェア定義製造（SDM）」へのパラダイムシフトが加速しており、2023年時点の336億ドル市場が2030年に818億ドル超へ拡大する見通しである。Manufacturing OS、Factory-as-Code、OTAアップデートといった新概念が工場のアーキテクチャを根本から書き換える。

▼ AIとデジタルツインの融合が「自律工場」を現実化する：

PepsiCoの3Dツイン＋AIオーケストレーション事例に代表されるように、工場の完全自動オペレーション市場は2025年の1,044億ドルから2030年に1,697億ドル（CAGR 10.2%）へ成長する。AIエージェントがボトルネック解析から生産スケジューリングまでを自律的に遂行する時代が現実になりつつある。

▼ サステナビリティとレジリエンスが「選択」から「必須」へ：

カーボン中立化、ゼロウェイスト、グリーン製造プロセスが規制ドリブンで加速し、エネルギー原単位の可視化が製造KPIの標準機能となる。ESGドリブンのオペレーション変革は、コスト削減と両立する「二重最適化」として戦略的優先課題に浮上している。

■ 利用シーン

本白書は、以下のような具体的なビジネスシーンにおいて意思決定の土台となることを想定している。

（利用シーン／活用テーマ例／期待されるアウトプット）

▼ 経営・事業戦略の策定

中期経営計画における製造DX投資の方向性策定

↓

スマート製造全体（1章）、インダストリー4.0実装（2章）

投資領域の優先順位と段階的ロードマップ

新規事業・サービス開発のための市場機会探索

↓

マイクロファクトリー（8-10章）、分散型製造（11章）、宇宙製造（12章）

参入判断に必要な市場規模・競合マップ・シナリオ

M&A・出資先候補のスクリーニング

↓

各章のスタートアップ動向セクション（全93テーマ）

技術・事業モデル別の注目企業リスト

▼ 技術・R&D戦略の検討

AI品質管理・ゼロディフェクト戦略の技術選定

↓

AI検査（31-33章）、ゼロディフェクト（34-35章）、根本原因分析AI（36-38章）

技術成熟度×ROIの評価マトリクス

デジタルツイン導入の段階設計

↓

工場デジタルツイン（13-16章）、仮想試運転（17章）、ロボティクスシミュレーション（18章）

段階的ツイン構築のアーキテクチャガイド

ロボティクス・自動化の投資判断

↓

完全自動オペレーション（6章）、無人化製造（7章）、柔軟製造セル（49章）、協働ロボット（50章）

自動化レベル別コスト・効果・リスク比較

▼ 提案・コンサルティング

クライアントへのスマートファクトリー構想提案

↓

全A～J カテゴリ横断

業界別・規模別のベストプラクティス提案書

IT/OTベンダーのポジショニング分析

↓

MES（25-26章）、IoT/エッジ（21-22章）、サイバーセキュリティ（30章）

競合ランドスケープと差別化ポイント

サステナビリティ・ESGコンサルティング

↓

グリーン製造（82章）、持続可能な製造（83章）、カーボン中立化（84章）、廃棄物ゼロ化（89章）

規制対応ロードマップと投資優先度

■ アクションプラン／提言骨子

本白書から導出される、2026年以降に日本の製造業が着手すべき戦略的アクションの骨子は以下のとおりである。

▼ 短期（2026-2027年）：基盤整備とパイロット

● 製造OSの選定とAPI標準化：

ソフトウェア定義製造への移行に備え、MES/SCADA/PLMの統合アーキテクチャを再設計する。IT部門とOT部門の組織横断チームを組成し、APIファースト戦略を策定する。

● デジタルツインのPoC実施：

重点ライン1～2本を対象に、工場デジタルツインのパイロット運用を開始する。Factory-as-Codeアプローチにより、設計時点からのツイン構築を試行する。

● AI品質管理の限定導入：

ボトルネック工程や高不良率工程において、根本原因分析AIおよび工程内品質監視を先行導入し、ROIを検証する。

▼ 中期（2027-2029年）：スケールアップと差別化

● 自律オペレーションの段階的拡張：

パイロット成果を踏まえ、AIエージェントによるスケジューリング自動最適化、動的リバランシングを主要工場に展開する。完全自動セルのセクター特化型導入を推進する。

● サプライチェーンのデジタルスレッド構築：

BOM/BOP/BOEの統合データモデルを確立し、PLM 2.0への移行を進める。JIT2.0コンセプトのもとレジリエントなサプライチェーン設計を実装する。

● サステナビリティKPIの標準化：

エネルギー原単位可視化、カーボンフットプリント管理をMESの標準機能として実装し、グリーンプレミアムの取り込みを開始する。

▼ 長期（2029-2030年）：エコシステム型価値創造

● 分散型製造ネットワークの構築：

マイクロファクトリー戦略を活用したサテライト工場群の展開や、Manufacturing-as-a-Platformによるキャパシティ共有モデルを確立する。

● X-as-a-Serviceへのビジネスモデル転換：

Machine-as-a-Service、Equipment-as-a-Service、Performance-based Contractなどの成果連動型モデルを製品ポートフォリオに組み込む。

● フロンティア製造への布石：

宇宙製造（微小重力環境）や先端バイオ製造など、2030年以降の成長領域における技術・パートナーシップの早期形成を進める。

■ 達成が勧められるゴール

本白書を通読・活用することで、読者は以下の成果物・意思決定能力を獲得することが期待される。

▼ 現状認識のアップデート：

93テーマ×10カテゴリの全体地図を手に入れ、スマートマニュファクチャリングの全貌を構造的に理解する。自社の取り組みが業界全体の中でどの位置にあるかを客観的に評価できるようになる。

▼ 投資判断の高度化：

テーマ別の市場規模予測（2026-2030）、CAGR、展開シナリオ（A/B/C）を活用し、投資対象の優先順位付けとリスク評価を定量的に実施できるようになる。

▼ 戦略オプションの拡張：

93テーマそれぞれに記載された先進的ビジネスモデル（X-as-a-Service、成果連動型契約、プラットフォームモデル等）から、自社にフィットする収益モデルの候補を抽出できる。

▼ グローバル競争力の測位：

北米・欧州・中国・日本の4地域別動向を各テーマで対比し、自社のグローバルポジションを評価するとともに、地域戦略の方向性を決定できる。

▼ アクションプランの具体化：

各テーマ末尾の「日本企業への戦略的示唆」セクションを起点に、自社の中期計画に落とし込むための具体的な施策リストを作成できる。

■ レポート基本情報

正式タイトル：

スマートマニュファクチャリング・製造自律化産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版

総ページ数：

約880ページ

収録テーマ数：

全93テーマ

対象期間：

2026年～2030年

構成カテゴリ：

A～J の10大カテゴリ（スマートファクトリー構想、デジタルツイン、産業用IoT、AI品質管理、生産計画最適化、ロボティクス、AR/MR/VR、積層造形、サプライチェーン、サステナビリティ）

各テーマ共通構成：

定義・構造原理、先進的ビジネスモデル、業界構造、市場・投資動向、2030年展開シナリオ（A/B/C）、地域別動向、参入企業、スタートアップ動向、課題・リスク、日本企業への戦略的示唆

［以上］

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年2月25日

● ページ数

880ページ

