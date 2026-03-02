《つながる復興の輪》食べて応援！能登半島 復興応援イベント開催／サーモン料理専門店 salmon atelier Hus

株式会社ジェイ・ワークス

(株)ジェイ・ワークス(本社：東京都中央区)が運営する、サーモン料理専門店 salmon atelier Hus(サーモンアトリエ フース)は、2026年3月11日(水)に「みやぎサーモン」を使用した、食べて応援復興イベントを開催いたします。

今年で3回目となる、サーモンを食べることで被災地を応援するチャリティイベント。

本年も、石川県産の金箔とみやぎサーモンを使用した【石川金箔×みやぎサーモン丼】を500円(税込)にてご提供いたします。

2024年1月1日に発生した能登半島地震の被災地に向けて、

本イベントの売上を「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」に全額寄付いたします。

【石川金箔×みやぎサーモン丼】

赤酢を使用した酢飯の上に大葉を敷き詰め、みやぎサーモンをたっぷりと使用。

ぷりぷりのいくらと、石川県産の金箔を乗せて、光り輝く贅沢な丼ぶりに仕上げました。

当日の営業時間は11:30～21:00の間、この日のご予約は受け付けておりません。

座席に限りがある為、お待たせしてしまう場合もございます。

また、食数にも限りがある為、当日の状況に関しては当店Instagramにて情報発信してまいります。

なるべく多くのお客様にご提供できるよう努めてまいります。

《つながる復興の輪》イベントの目的や背景

本イベントは昨年3月に初めて実施。2011年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」 における被災地の復興応援を目的として行い、多くのお客様から沢山の温かいお言葉をいただきました。

そして、2024年1月1日の「令和6年能登半島地震」から二年が経過しましたが未だ復興途中というお話を聞き、本年も昨年同様に復興応援イベントを実施させていただく運びとなりました。

宮城の水産物でつなげる、復興の輪。

皆様からの温かいご支援を、心よりお待ちしております。

▼昨年の様子 (2025.3.11)

平日にも関わらずオープン前から並んでいただいたり、

混雑時にはお待たせしてしまうこともありましたが、

準備しておりました200食分を全て完売し、イベントの売上を全額寄付させていただきました。

平日にも関わらず、多くのお客様にご来場いただきましたテイクアウト販売も実施

みやぎサーモン

銀鮭養殖発祥の地である宮城の最高級ブランド。

水揚げの際に「活け締め」・「神経締め」と呼ばれる処理を施し、鮮度を維持しており

養殖銀鮭の最大の特徴である「新鮮で刺し身で食べられるサケ」にこだわった、高品質・ 高鮮度な生食用のサケを「みやぎサーモン」と名づけています。身にツヤと張りがあり、とろけるような食感とあまい食味が特徴です。

