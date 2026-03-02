LUNA EARTH ONLINEより、 永遠の定番！今すぐ欲しい、ときめきのドットアクセの新作が2/26（木）登場しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
私たちの心をずっと掴んで離さない、愛すべきドット。
定番だからこそ、今っぽく
カジュアルからお出かけまで、毎日を「ご機嫌」に変えてくれる厳選ドットアイテムが入荷しました。
商品名：ドットプリーツフリルシュシュ
品番：LHA10-2602-4902
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2602-4902.html
商品名：ドットリボンバンスクリップ
品番：LHA17-2601-4811
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4811.html
商品名：ドットプリーツバンスクリップ
品番：LHA17-2601-4721
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4721.html
商品名：ドットシアーシュシュ
品番：LHA17-2602-4645
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4645.html
商品名：ドットバンスクリップ
品番：LHA10-2602-4717
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2602-4717.html
商品名：ドットリボンクリップ
品番：LHA17-2601-4793
価格：\330（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4793.html
商品名：ミニドットセットクリップ
品番：LSH17-2601-1556
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH17-2601-1556.html
商品名：ドットセットスリーピン
品番：LSH17-2601-1557
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH17-2601-1557.html
商品名：ドットフラワーセットピン
品番：LSH10-2601-1514
価格：\330（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2601-1514.html
商品名： ドットミニセットシュシュ
品番：LSH13-2602-1611
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH13-2602-1611.html
商品名：ダブルリボンネックレス / キュービックジルコニア
品番：LNE18-2512-0904
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2512-0904.html
2/26（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/