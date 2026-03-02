LUNA EARTH ONLINEより、 永遠の定番！今すぐ欲しい、ときめきのドットアクセの新作が2/26（木）登場しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

私たちの心をずっと掴んで離さない、愛すべきドット。

定番だからこそ、今っぽく

カジュアルからお出かけまで、毎日を「ご機嫌」に変えてくれる厳選ドットアイテムが入荷しました。

商品名：ドットプリーツフリルシュシュ

品番：LHA10-2602-4902

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2602-4902.html

商品名：ドットリボンバンスクリップ

品番：LHA17-2601-4811

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4811.html

商品名：ドットプリーツバンスクリップ

品番：LHA17-2601-4721

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4721.html

商品名：ドットシアーシュシュ

品番：LHA17-2602-4645

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4645.html

商品名：ドットバンスクリップ

品番：LHA10-2602-4717

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2602-4717.html

商品名：ドットリボンクリップ

品番：LHA17-2601-4793

価格：\330（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2601-4793.html

商品名：ミニドットセットクリップ

品番：LSH17-2601-1556

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH17-2601-1556.html

商品名：ドットセットスリーピン

品番：LSH17-2601-1557

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH17-2601-1557.html

商品名：ドットフラワーセットピン

品番：LSH10-2601-1514

価格：\330（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2601-1514.html

商品名： ドットミニセットシュシュ

品番：LSH13-2602-1611

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH13-2602-1611.html

商品名：ダブルリボンネックレス / キュービックジルコニア

品番：LNE18-2512-0904

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2512-0904.html

2/26（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

