「サッポロ　クラシック 春の薫り」3月3日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は毎年ご好評をいただいているサッポロ クラシックブランドシリーズの春の限定商品「サッポロ クラシック 春の薫り」を2026年3月3日(火)に北海道エリアで数量限定発売します。

本商品は2016年から毎年限定発売しており、今回で11年目となります。サッポロビールが育種・開発し2021年に品種登録された香り豊かな北海道産ホップ「フラノマジカル」を使用するとともに、“熟成道産ホップ”を一部使用しました。北海道の春らしい爽やかな香りと、味わい深いほろ苦さが特長のこの季節だけの特別なクラシックをお楽しみください。



パッケージは北海道の象徴になることを目指して「The HOKKAIDO BEER」の文言をデザインし、鮮やかなグリーンを背景にして北海道の待望の春を表現しました。



当社は、「サッポロ クラシック」をこれからも北海道に寄り添うブランドとして進化させ、北海道の皆さまに北海道で暮らすしあわせを提供し続けるとともに、北海道で生まれ育ったいちばんの仲間として、北海道の象徴となるビールブランドを目指します。

■商品概要

1.商品名

サッポロ クラシック 春の薫り

2.パッケージ

350ml缶、500ml缶

3.品目

ビール

4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g

6.発売日・地域

2026年3月3日(火)・北海道限定

7.参考小売価格

オープン価格

8.中味特長

北海道産ホップ「フラノマジカル」と熟成道産ホップを一部使用した北海道の春らしい爽やかな香りと味わい深いほろ苦さ

■「サッポロ クラシック」について

北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。

サッポロ クラシック ブランドサイト： https://www.sapporobeer.jp/classic/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800