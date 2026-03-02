素材をたのしむ生シリーズ新商品！『パイナップルのまんま』3月9日（月）発売開始！

株式会社リボン

創業56年のお菓子メーカー・株式会社リボン（愛知県小牧市 / 代表取締役 坪内 謙）は、素材の味わいを活かした「素材をたのしむ生シリーズ」の最新作として、濃厚なパイナップルの味わいがお楽しみいただける『パイナップルのまんま』を2026年3月9日（月）より全国で発売いたします。

■素材をたのしむ生シリーズとは

素材のおいしさをリボンの強みであるセンターペースト製法で最大限に引き出したキャンディブランドです。2025年3月に発売した同シリーズの『マスカットのまんま』はお客様にご好評いただいております。



《独自のセンターペースト製法を活かしたとろ～り食感》

弊社の強みでもあるペーストをキャンディのセンターに使用し、より濃厚に仕上げました。

甘酸っぱいキャンディを食べ進めると、中からとろっとペーストが。やみつきになること間違いなしの

おいしさです。

《ペースト内にパイナップル果汁50%配合》

ペースト内に果汁50%を贅沢に配合することにより、口に入れた瞬間にパイナップル特有の甘酸っぱさと果汁感がじゅわっと広がるおいしさです。まるで本当にパイナップルを頬張っているかのようなリアルな味わいをペーストで再現しました。

《"もったいないパイナップル"の果汁使用》

缶詰などの加工食品を製造する際に切り落とされるパイナップルの端材を捨てずに搾汁し、果汁原料に加工したものを使用しています。

■"もったいないパイナップル"について

株式会社ドールはフルーツの埋め立て廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、フルーツの加工・流通過程の様々な要因により「規格外」となってしまうフルーツを救いたいという思いから、「もったいないフルーツプロジェクト」を展開しています。

詳細はこちら

https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/

気持ちをリフレッシュしたい時や、日常の小さな贅沢として『パイナップルのまんま』がもたらす至福のひと時をお楽しみください。

【商品概要】

商品名：パイナップルのまんま

発売日：2026年3月9日

参考価格：190円（税別）

内容量：84g（個包装込み）

発売場所：スーパー、コンビニ、ドラッグストア等

味：パイナップル味

商品サイズ：200×140×30

特長：ペースト内にパイナップル果汁を50%配合し、「もったいないパイナップル」果汁を使用した濃厚キャンディ

【会社概要】

社名： 株式会社リボン

代表： 代表取締役 坪内 謙

所在地： 愛知県小牧市小木1丁目48

創業： 1970年（創業56年）

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

URL： https://www.ribon-jp.com/

1970年の創業以来、リボンはお菓子を通じて「喜び」と「笑顔」を届けてまいりました。

これからも素材の力を引き出す技術を進化させ、人と社会に貢献する商品作りを続けてまいります。