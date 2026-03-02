渋い川柳に、甘い和菓子 ～渋せん～ 第七回結果発表

米屋株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FRHTixJkHNg ]

たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました！

第七回を迎えました。

みなさまからいただいた、和菓子にまつわる甘い思い出！渋い記憶！どれも素晴らしいです！

数々のすてきな作品の中から、厳正な審査の結果、入賞作品が決定しましたので、こちらに発表させていただきます。

【最優秀賞👑】

お土産の 和菓子に孫が 「ビジュいいね」

千葉県・10代以下・愛の花様

味はもちろんだけど、和菓子の色と形はビジュいいね！

【優秀賞🏆】

不器用な 父の手紙は 栗饅頭

東京都・20代・マル様

あまり口数が多くない父から、時折和菓子が届きます。父なりの心配と応援なのだと思っています。

甘味絶つ 妻の挑戦 おはぎ勝つ

岩手県・10代以下・ぽぽう様

ダイエットに挑戦の妻も、目の前のおはぎには自然と手が伸びます。

せんべいを 食べて歯が折れ こころ折れ

北海道・50代・勝人様

和菓子食べ 想いも重いも 積もレオン

千葉県・60代・みーちゃん様

レオンさん手渡し和菓子を毎日ぱくり 想いと体重なかよく比例

増えてく気持ちにほっぺもゆるむ毎日

盗み食い 妻はバッチリ みたらしい

広島県・60代・ケビンコス様

美味しそうなみたらし団子、こっそりと食べたつもりが妻にバッチリ見られてました(T_T)

【チバテレ賞🥜】

白い歯に 小豆の皮が しがみつき

愛知県・60代・紫敷布様

粒あんのお菓子を食べた後は鏡でお口のチェックをお勧めします～

うちの妻 こしあん・つぶあん 二糖流

岐阜県・60代・まーきん様

大谷翔平張りに二刀（糖）流です。

みたらしは ハニートラップ レジ前で

神奈川県・60代・竹永 勝彦様

会計しようとする時にふと横を見ると、みたらし団子がまるで「お願い買って」

と言うように見つめてる

【佳作🎊】

三時間 並んだ和菓子 妻が食べ

山形県・60代・置楽様

保管してたら食べられてしまいました（泣）

ストレスは 推しと甘味で セルフケア

福岡県・50代・梅花様

ストレスを感じた時は、推しと甘い物で癒やされています。自分で自分の機嫌を取るのは大事!

小さな手 優しさいっぱい 半分こ

愛知県・60代・雪だるま様

孫が、私が和菓子が好きなので、自分の和菓子を半分こしてくれます。優しさいっぱいな、半分こです。

羊羹の 端っこ盗み 笑みひとつ

愛知県・20代・もえぎ様

家族にバレないようにこっそりと羊羹をつまむ、甘さと小さな幸福感を楽しむ日常の一コマです。

仏壇の 和菓子を予約 幼き日

栃木県・40代・銀行様

幼少から仏壇に供えてあるような落雁や和三盆等が大好きで頂戴とよく祖母へ予約をしていました

桜餅 葉っぱ論争 春の陣

兵庫県・30代・増田正二様

葉っぱを食べる人と食べない人に分かれますよね。中には柏餅と勘違いしている人も。

まんじゅうと キミがこわいと 言うあなた

埼玉県・40代・もものたね様

遠回しの愛の告白です

新時代 わらび餅飲み 抹茶食べ

北海道・40代・雪餅様

抹茶は飲むものわらび餅は食べるのが一般的だったが令和に入り和菓子も進化していてどこまでついていけるか

みたらしを 好きだという君 人たらし

東京都・20代・いかちゃん様

昔好きだった人は私に振り向かず和菓子屋巡りに夢中でした。

羊羹の 厚さで客を 査定する

神奈川県・70代以上・糸車様

父は羊羹の厚さでお客を査定していました。

カバンから ぴーちゃん覗き 顔晴れる（がんばれる）

東京都・20代・ハレルヤ様

新年の活気と共に連れ帰ったぴーちゃん。日常のふとした瞬間に覗く愛らしい姿が、日々の力に変わります。

いちご餅 頬張る君に 紅ほっぺ

千葉県・30代・旅人ピーター様

好きな子がいちご餅を頬張る姿を見て頬を染める青春の甘い体験を川柳にしました。

ぴーもなを 人形がわりに おままごと

千葉県・60代・うどいかつよ様

孫がピーもなで一人で喋りながら遊んでいる様子があまりにも可愛らしく微笑ましかったので

渋柿が いつしか甘み 歳重ね

京都府・70代以上・紫野 道風様

渋柿が熟れて甘くなる。歳月が人の味わいを変えることに重ねました。

敬老の 饅頭妻と 半分こ

神奈川県・70代以上・中年やまめ様

私も妻もいただいたのですが大きいので半分ずつ食べました 甘党なのでありがたいプレゼントでした

第一回、第二回、第三回、第四回、第五回、第六回の結果発表・入賞作品はこちらをご覧ください。

第一回 結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/1nd-result/第二回 結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/2nd-result/第三回 結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/3nd-result/第四回 結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/4th-result/第五回 結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/5th-result/第六回 結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/6th-result/

特設ページはこちら

～渋せん～ 第七回結果発表 :https://nagomi-yoneya.co.jp/shibusen/

≪募集要項≫

【テーマ】

和菓子にまつわる渋～い、もしくは、甘～い体験を川柳で表現してください。

【募集期間】

2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）※募集は終了しました。

【応募方法】

専用応募フォームからご応募いただけます。※募集は終了しました。

※作品は5・7・5の形式でお作りください。（字余りは可）

※一回の応募につき一作品とさせていただきます。

※期間中何通でもご応募いただけます。

【受賞】

審査のうえ入賞作品を決定いたします。

最優秀賞：１名 千葉テレビCMでの発表、オリジナルQUOカード(5,000円)、和菓子詰合せ

優秀賞：５名 千葉テレビCMでの発表、和菓子詰合せ

チバテレ賞：３名 チバテレオリジナルタンブラー

佳作：15名 米屋HP・SNS、なごみの米屋直営店舗 店頭での発表

【主催】米屋株式会社

【協力】千葉テレビ放送株式会社

【応募上の注意】

●応募された作品の著作権は米屋株式会社に帰属するものとします。

●応募作品は、パンフレットやWEBコンテンツで使用することがあります。

●発表の際には受賞者様の作品、ペンネーム(未記入時は氏名)、年代、県名を記載させていただきます。

●掲載の都合上、作品の一部の編集及び作品解説を掲載する場合がございます。予めご了承ください。

●作品は応募者本人のオリジナル作品であり、未発表のものに限ります。

●二重投稿や著しい疑似作品が判明した場合は、受賞を取り消す場合があります。

●接続料、通信料など、ご応募にかかる費用は応募者ご本人のご負担となります。

●応募内容、選考結果に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。

●応募にあたり提供いただいた個人情報は、入賞通知・賞品発送に利用させていただきます。

また、ご提供いただいたメールアドレスは、当社からのサービス情報・キャンペーンのご案内、その他プロモーションのために使用させていただく場合がございます。

●ご応募者が未成年者の場合、本コンテストへの応募について、法廷代理人(親権者等)の同意を得た場合でご応募ください。

●商品の転売は禁止いたします。また受賞権利は譲渡できません。

●お客様都合(長期間の不在等)により、賞品の受け取りが無い場合、賞品を受け取る権利を放棄したものとみなします。

●応募は日本国内に在住し郵便物や宅配物の受取りが可能な方に限らせていただきます。

賞品発送後の損害、配送時の事故や損害等の責任については弊社は一切負いかねます。

ご投稿いただいた時点で、これらを了承しているものとみなします。

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/

コーポレートサイトQRコードはこちら



・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/

公式オンラインショップQRコードはこちら