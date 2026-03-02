TVアニメ「メダリスト」のトレーディングパーツ付きフレームアクリルチャーム、トレーディングブロマイドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「メダリスト」の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「メダリスト」の商品の受注を2月20日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1612?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディングパーツ付きフレームアクリルチャーム
アクリルフレームの中に、結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのちびキャライラスト、誕生日などの小さなパーツが入っている、パーツ付きフレームアクリルチャームです。
アクリルパーツを取り出し、写真、イラストをプリントした紙などを入れることも可能です。
4cm×3cmの一般的な証明写真サイズに対応しており、お気に入りの写真やイラストを挟んで飾ることができます。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「結束いのり&明浦路 司 パーツ付きフレームアクリルチャーム AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \990(税込), BOX \7,920(税込)
種類 ：全8種
サイズ：本体：（最大約）75×40mm 厚み：8mm 特典：（約）74.2×40mm 厚み：8mm
素材 ：アクリル
▼トレーディングブロマイド
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか、三家田涼佳のイラスト、ちびキャライラスト、印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「喜びGOE+5 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)
種類 ：全24種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼オーロラアクリルスタンド
※画像は「結束いのり オーロラアクリルスタンド」を使用しております。
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。
光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,650(税込)
種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)
サイズ：本体：（約）10.7×2.8cm 台座：（約）直径4.9cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼グリッターアクリルキーホルダー
※画像は「結束いのり グリッターアクリルキーホルダー」を使用しております。
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをグリッター加工を施したアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)
サイズ：（約）63.2×51mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼100mm缶バッジ
※画像は「結束いのり 100mm缶バッジ」を使用しております。
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \715(税込)
種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)
サイズ：（約）直径10cm
素材 ：紙、ブリキ
▼B8硬質ケース
※画像は「結束いのり B8硬質ケース」を使用しております。
結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのちびキャライラストをケースに仕上げました。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)
サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会