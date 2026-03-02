TVアニメ「メダリスト」のトレーディングパーツ付きフレームアクリルチャーム、トレーディングブロマイドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「メダリスト」の商品の受注を2月20日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1612?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングパーツ付きフレームアクリルチャーム

アクリルフレームの中に、結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのちびキャライラスト、誕生日などの小さなパーツが入っている、パーツ付きフレームアクリルチャームです。

アクリルパーツを取り出し、写真、イラストをプリントした紙などを入れることも可能です。

4cm×3cmの一般的な証明写真サイズに対応しており、お気に入りの写真やイラストを挟んで飾ることができます。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「結束いのり&明浦路 司 パーツ付きフレームアクリルチャーム AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \990(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）75×40mm 厚み：8mm 特典：（約）74.2×40mm 厚み：8mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングブロマイド

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか、三家田涼佳のイラスト、ちびキャライラスト、印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「喜びGOE+5 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼オーロラアクリルスタンド

※画像は「結束いのり オーロラアクリルスタンド」を使用しております。

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)

サイズ：本体：（約）10.7×2.8cm 台座：（約）直径4.9cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼グリッターアクリルキーホルダー

※画像は「結束いのり グリッターアクリルキーホルダー」を使用しております。

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストをグリッター加工を施したアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)

サイズ：（約）63.2×51mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼100mm缶バッジ

※画像は「結束いのり 100mm缶バッジ」を使用しております。

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼B8硬質ケース

※画像は「結束いのり B8硬質ケース」を使用しております。

結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるかのちびキャライラストをケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全8種(結束いのり、明浦路 司、狼嵜 光、夜鷹 純、鴗鳥理凰、鹿本すず、八木夕凪、岡崎いるか)

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会