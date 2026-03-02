集中したい時に食べるゼリー！『ぶどう糖スティックゼリー』3月9日（月）発売開始！

株式会社リボン

創業56年のお菓子メーカー・株式会社リボン（愛知県小牧市 / 代表取締役 坪内 謙）は、集中したい時に片手で手軽にぶどう糖を摂取できる『ぶどう糖スティックゼリー』を2026年3月9日（月）より全国で発売いたします。



《1本あたりにぶどう糖2.5g配合》

ここぞという時、集中したい時に少しずつぶどう糖を口にできる量に設計しました。

勉強合宿に、デスクワークに、運動時など様々なシーンで手軽に摂取できる量のぶどう糖を配合しています。

《食べやすいスティックタイプのゼリー》

手が塞がることがないよう、片手でも手軽に食べることができるスティックタイプにいたしました。また、個包装タイプのため、好きな量を持ち運びでき、カバンや小さなポーチの中に入れることも可能です。

《すっきりしたラムネ味》

勉強や運動の合間に食べてリフレッシュできるさっぱりとした味わいにいたしました。冷やしても凍らせてもおいしい設計となっており、暑くなる季節にもぴったりです。

受験シーズンはもちろんですが、テスト勉強の合間など季節を問わず様々なシーンで『ぶどう糖スティックゼリー』をぜひお楽しみください。

【商品概要】

商品名：ぶどう糖スティックゼリー

発売日：2026年3月9日

参考価格：NPP

内容量：16本

発売場所：スーパー、コンビニ、ドラッグストア等

味：ラムネ味

商品サイズ：250×140×35

特長：1本あたりにぶどう糖2.5g配合したすっきりした味わいのスティックゼリー

【会社概要】

社名： 株式会社リボン

代表： 代表取締役 坪内 謙

所在地： 愛知県小牧市小木1丁目48

創業： 1970年（創業56年）

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

URL： https://www.ribon-jp.com/

1970年の創業以来、リボンはお菓子を通じて「喜び」と「笑顔」を届けてまいりました。

これからも素材の力を引き出す技術を進化させ、人と社会に貢献する商品作りを続けてまいります。