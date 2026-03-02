【導入事例】130周年記念LINEキャンペーンのクイズで友だち増加数が通常の約2倍に！「クイズ×診断」で〈あしぎん愛〉を楽しく可視化

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、足利銀行への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

■ 導入の背景：周年記念イベントを通して、オンラインで当行に親しみをもってもらいたい

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1271

足利銀行では、特設サイトや店頭施策を通じて、長年の歴史や地域とのつながりを発信しており、SNSでは拡散が狙えるコンテンツを検討していました。

- 創業130周年を周知したい- キャンペーンを機に当行をもっと知ってほしい

こうした背景から、130周年を記念したSNSキャンペーンを3チャネルで実施し、そのうちのLINE施策として「足利銀行クイズ×診断企画」をクロワッサンで実装することになりました。

活用の全体像：「あしぎん愛診断」で遊びながら応募できるLINE施策に

1. クイズに答えながら進む「あしぎん愛診断」

キャンペーンでは、足利銀行にまつわるクイズをクロワッサンの診断形式で出題しました。

- 足利銀行の歴史やサービスに関するクイズを一問ずつ表示- 全問正解すると応募資格を獲得- 診断ならではの演出で、「ただのクイズ」ではなく、ゲーム感のある体験に

これにより、ユーザーにとっては「遊びながら応募までたどり着けるキャンペーン」となり、運営側にとっては、クイズ出題～判定～応募導線までをひとつのコンテンツ内で完結できる構成になりました。

2. LINE公式アカウントからのシンプルな参加導線

参加導線はあくまでシンプルに設計しました。

- LINE公式アカウントを友だち追加- トーク画面やリッチメニューから診断サイトへ遷移- 診断ガチャ内で全問正解すると、そのまま応募フォームへ遷移

クロワッサンでURL発行・計測が完結するため、運営側は「LINEからの流入数」「診断参加数」を一元的に把握できる点もメリットでした。

成果：「数字に裏付けられた定着」

代表的な成果は以下の通りです。

数値的成果：- 友だち増加数は通常月平均の約2倍- 本施策におけるターゲットリーチは通常月平均の約3倍に拡大- ブロック率は11月4日時点で「微増」にとどまり、イベント直後に大量離脱が起きることのない健全な推移

結果として、単に「数だけ増える友だち」ではなく、施策後も配信を続けやすい、質の高い友だち層の形成につながりました。

◆ 社内評価

社内の手応え

- 開封率やクリック率等、通常時を上回る高いエンゲージメントを獲得し、参加型施策の有効性を実感- これまでリアルイベント中心だった友だち増加施策に対し、〈オンライン完結の参加型クイズ〉という新しい成功パターンができたことが大きな収穫に- 施策設計の〈ひな型〉ができた「クイズ×診断×応募フォーム」をワンストップで実装できたことで、今後のキャンペーンにも流用可能なフォーマットができた

コメント

「イベント単発で終わらず、オンラインで継続的に活かせる“資産”として評価できる施策になった」

今後の展望

足利銀行では、130周年のLINE施策で得た知見を活かし、今後は以下の取り組みを検討中です。

- 各種イベントでの活用- 商品・サービス情報を含めたガチャ・診断コンテンツ

130周年記念キャンペーンで構築した「LINE×診断ガチャ」の成功パターンを、日常的なコンテンツへ拡張していくことを目指しています。

まとめ

足利銀行様にとって、クロワッサンは今や オンライン・リアルイベントの両方で利用できる参加型コンテンツツールとなっています。今回の事例でみえた「クロワッサン」の魅力をまとめました。

「クロワッサン」について

- LINE公式アカウント内で、クイズ×診断ガチャ×応募フォームをワンストップで構築できる- 友だち数・リーチなどのKPIで通常月を大きく上回る結果を出しつつ、ブロック率は抑制- ユーザーには「遊びながら応募できる」体験を、運営側には再現性のあるキャンペーンの型を提供- 後に続く「金運おみくじ」など、金融ならではのテーマにも展開可能なフレームとして機能貴社でも「月次施策のスタンダード」をクロワッサンで実現しませんか？ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp