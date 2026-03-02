【虹の下水道館】ロゴデザインリニューアル＆春休みイベントのお知らせ

株式会社乃村工藝社

江東区有明にある下水道局の広報施設「東京都虹の下水道館」のロゴデザインが新しくなりました。令和７年９月にリニューアルした下水道局キャラクター「アースくん」と調和するデザインとしています。

文字には安定感のある太めの書体を採用し、東京下水道と虹の下水道館の信頼性を表現しました。直線と曲線を軽やかに組み合わせることで、可読性とワクワク感を両立させ、来館者の皆様に親しみを感じでいただけるデザインに仕上げました。「Rainbow」の文字は１文字ずつ虹色で彩り、施設名とシンクロさせました。

【リニューアル前】【リニューアル後】

春休みイベント案内

そして令和８年３月29日(日）に春休みスペシャルイベントを開催します。

「下水道クイズラリー」、「お仕事体験」など下水道に親しめるプログラムや工作を体験できます！

また、リニューアルした下水道局キャラクター「アースくん」の着ぐるみグリーティングも実施予定です。盛りだくさんの内容で皆様をお待ちしています！

これまでのイベントの様子（令和７年10月実施イベント）

【イベント概要】

１ イベント名

春休みスペシャルイベントデー

２ 日時

令和８年３月29日（日） 9：30～16：30

３ 場所

東京都虹の下水道館（東京都江東区有明２-３-５ 有明水再生センター５階）

４ 内容

まいつきキッズ工作 春休みスペシャル！／みんなでお仕事体験

アースくん(ハート)ファンミーティング(アースくんとのグリーティング)

下水道クイズラリー／アースくんをさがせ！ など

お仕事体験(画像は以前実施のものです)新しくなったロゴデザインのノベルティ（ミニハンカチ）イメージ

一部当日インフォメーションでのお申込みが必要なプログラムもございます。

詳細は東京都虹の下水道館ホームページ(https://www.nijinogesuidoukan.jp/)に掲載いたしますのでご確認ください。

＊東京都虹の下水道館について

普段入ることのできない下水道管やポンプ所、水再生センターを再現した「見える下水道のまち」を舞台に、下水道の役割や水環境の大切さを楽しみながら学ぶことができます。土日祝日・長期休み（夏休み・冬休み・春休み）には、下水道局職員になりきって下水道の仕事を体験できるプログラムを開催しています！

施設建物外観[表: https://prtimes.jp/data/corp/141165/table/124_1_38b7b3b4dd938a52fcb74b66812b2446.jpg?v=202603021051 ]