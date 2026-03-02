&honey マトメイクからクロミ限定デザイン登場！スギ薬局グループ限定で2026年3月2日（月）より数量限定発売

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア（本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之）は、

『アンドハニー マトメイク スティック ミラクルホールド4.0』より

スギ薬局グループ限定で株式会社サンリオのキャラクラー 「クロミ」 デザインを数量限定発売いたします。

ジェル状のマスカラタイプで、手を汚さず崩れた前髪を簡単に整え

長時間キープすることができます。

“クロミの秘密の果実の香り”は爽やかでフルーティな香りが楽しめます。

商品概要

発売日：2026年3月2日(月)

商品名：&honey マトメイク スティック

ミラクルホールド4.0/クロミ

内容量：9g

価 格：980円(税抜)/1,078円(税込)

商品特長

ジェル状のサッとなじむ処方で、狙った部分を瞬時にしっかりスタイリング

お出かけ前や外出時など、気になる髪の乱れを手軽にセットし、きれいなまとめ髪を

長時間キープ。前髪・アホ毛※2・おくれ毛を、抑えたい方向にブラシでとかして

なじませることで、簡単にスタイリングできます。

おくれ毛までしっかりキープでき、お出かけ先でもきれいなシルエットを長時間持続。

＆honeyについて

&honeyは2018年にハチミツ＊の持つ美容効果に着目して誕生し、累計1億個※3売り上げを達成したハチミツ*美容ブランドです。

髪と肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し毎日の生活の中にとろける可愛さ、

ハチミツ*の優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。

株式会社ヴィークレア 会社概要

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ*美容ヘアケアブランド

「&honey（アンドハニー）」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの

「THERATIS（セラティス）」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※4しております。

2025年3月には「タイパ美容」に着目した「&PAIR （アンドペア） 」、

2025年4月にはオールインワンクリームシャンプー「&Cream （アンドクリーム） 」、

2025年8月には全天候型ウェザーケア美容がコンセプトの

「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア） 」を展開しております。

*保湿

※1 当社既存品比(&honey マトメイクスティックシリーズ比)

※2 頭頂部から跳ね出てきてしまう短い毛

※3 2026年2月末時点

※4 2024年12月末時点(2019年～2024年12月末)

○画像・イラストは全てイメージです