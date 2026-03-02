【2026年3月発売】グルタチオン研究を起点とした農業用バイオスティミュラントの正式展開

株式会社WAKU

株式会社WAKU（本社：岡山県岡山市、代表取締役CEO：姫野 亮佑、以下「WAKU」）は、グルタチオン研究を起点に開発した農業用バイオスティミュラント、液状肥料「WAKUFUL（ワクフル）」を、2026年3月より正式に販売いたします。

開発背景：基礎研究から農業資材へ

WAKUは、グルタチオンに関する基礎研究・応用研究を出発点とする研究開発型の企業です。生体内で重要な役割を果たすグルタチオンの機能性に着目し、その知見を農業分野でどのように活用できるかを検討する中で、農業資材としての研究開発を進めてきました。

一方、近年の農業現場では、猛暑の長期化や夜温の高止まり、急激な気温変動などにより、作物が受ける環境負荷が年々大きくなっています。特にネギなどの露地野菜では、高温条件が続くことで生育が思うように進まず、個体が小さくなる傾向が見られるほか、圃場内での生育差が広がることで揃いが乱れ、結果として規格外品の増加や出荷ロスにつながるケースも増えています。

こうした環境下では、従来の施肥設計や管理手法だけでは対応が難しい場面も多く、作物の状態そのものを見ながら調整できる資材への関心が高まりつつあります。WAKUFULは、グルタチオン研究の知見を農業の現場にどう接続できるかという検討を積み重ねる中で形になったプロダクトであり、その結果として、変化の大きい栽培環境下においても作物の状態を見ながら使われる資材としての位置づけが明確になってきました。

製品特長

WAKUFULは、グルタチオンを配合した液状肥料です。希釈・散布がしやすく、既存の栽培体系に無理なく組み込める設計としています。生育初期から中盤にかけて使用することで、作物の状態に応じた調整が可能であり、特定の作物や作型に限定されない汎用性を備えています。作物の反応を確認しながら継続的に使用されることを前提とした、現場志向の資材です。

大規模生産法人様での評価

開発過程では、全国の生産者様と連携しながら検討を重ねてきました。その一例として、関東地域でネギを約100ha規模で生産する「葱王」ブランドでお馴染みのティーエスファーム様においても、WAKUFUL関連資材の検討が行われました。

近年、同産地においても猛暑の影響が顕著となっており、ネギの生育が途中で鈍化したり、葉鞘が十分に太らないまま推移したりする傾向が見られています。また、圃場内での生育差が広がることで、収穫時の揃いが悪化し、規格外品の発生が増えるといった課題も生じています。そうした条件下での検討において、同社からは次のようなコメントが寄せられています。

「本数が十分に取れるだけでなく、規格が上がることで収益性を高めることができた。本格的に導入し、他の生産者仲間にも薦めたい」

ティーエスファーム様が販売する「葱王」

また、さつまいもを中心に約30ha規模で生産、加工販売を行う生産法人である鹿吉様においても、WAKUFULの検討が行われました。近年のさつまいも栽培では、高温や天候のブレにより定植後の活着や初期生育が不安定になりやすく、その後の肥大や揃いに影響するケースが増えています。そうした中で、初期段階における根の張り方が作柄を左右する重要な要素として認識されています。

同社からは、次のような評価をいただいています。

「近年は高温や天候のブレで初期の立ち上がりが難しく、根の張りが作柄を左右すると感じている。WAKUFULの検討では、根の張り方に良い印象があり、今後も作型の中で使いどころを探りたい」

製品概要

鹿吉様が販売する焼き芋

登録番号：生第109771号

肥料の種類：液状肥料

肥料の名称：WAKUFULｰ003

保証成分量（％）：

窒素全量 2.0

水溶性加里 2.0

原料の種類（原料）：水溶性窒素化合物含有物、加里含有物 ※重量割合の大きい順

材料の種類および名称：

（使用されている腐敗防止材）

ソルビン酸カリウム（製品重量当たり0.201％）

（使用されている効果発現促進材）

塩化鉄（III）六水和物（鉄として0.0026％）

正味重量：500g

今後の展開

今後は、液状肥料としての展開を起点に、作物別・作型別の知見整理やデータ蓄積を進めるとともに、研究起点の企業として現場との対話を重ねながら、製品改良やラインナップ拡充を進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社WAKU

所在地：岡山県岡山市北区芳賀5303 ORIC101号室

代表者：代表取締役 姫野亮佑

設立：2022年7月

事業内容：グルタチオンを活用したバイオスティミュラント・肥料の研究開発および販売

URL：https://wakuwakudriven.com

お問い合わせ先

WAKU株式会社 広報担当

Email：info@wakuwakudriven.com