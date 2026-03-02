2026.4.1【新店オープン】海浜幕張に新しい食の提案。地域と人を繋ぐ場所『つなぐば　幕張ベイパーク』がNEW OPEN！神奈川で人気の割烹ビュッフェや本格蕎麦と喫茶、物販など３店舗同時OPEN！！

株式会社GORILLA COMPANY

株式会社GORILLA COMPANY（代表取締役 奥村雅人）が、2026年4月1日、食の複合施設「つなぐば」を、海浜幕張駅から徒歩10分に位置する幕張ベイパーク ライズガーデン1階にオープンいたします。

「つなぐば」は、“食を通じて人と街をつなぐ”をコンセプトにした複合施設です。全面ガラス張りの開放感あふれる空間で、幅広い世代の方々にお楽しみいただける多彩な店舗を展開します。

施設内には、お腹いっぱい和食を楽しめるビュッフェレストランや、【大人立ち入り禁止】のお子様が自分で盛り付けを楽しめる「子ども専用ビュッフェコーナー」をはじめ、日常使いしやすいリーズナブルな価格帯の蕎麦と喫茶のお店を併設。地域の方々に何度も足を運んでいただける場を目指しています。さらに、ジェラートやお惣菜を楽しめるコーナーのほか、食器やこだわりの逸品を取り揃えた物販スペース、定期的なイベント、ワークショップも展開予定です。

訪れるたびに新たな発見があり、思わず足を運びたくなるような“食の場”を提供してまいります。

店内イメージ画像ビュッフェに並ぶお料理イメージ



◆待望の新店１. 割烹レストラン＆ビュッフェ［くちかほう］

相模大野店に続き２号店として、割烹ビュッフェ［くちかほう］幕張ベイパーク店が2026年4月1日にオープンします。

くちかほう(口果報)とは、「ご馳走に巡り合う」「うまい食べ物に恵まれる」そんな意味がある言葉です。

カラダに優しく、手作りにこだわる。

料亭や割烹で経験を積んだ料理人たちが腕を振るい、無農薬のお野菜や季節の食材を調理し提供します。

名物は揚げたての天婦羅や麦とろ飯、他にも、ご飯に合うおばんざいを、選りすぐりの食材で用意しています。

平日は主菜が選べるハーフビュッフェスタイル、土日祝は全てが食べ放題のオールビュッフェとなります。さらに幕張店ではお子様が自分で楽しく料理を盛り付ける「子ども専用ビュッフェコーナー」を設置しました。

また、照明や音楽、食器などインテリアにもこだわっておりお客様がリラックスして美食を堪能でき心地よく過ごせる快適空間を作りました。

誰でもリーズナブルに［割烹ビュッフェ］が食べられる魅力満載なお店です。



多種多様なビュッフェが数多く存在する現代、全く新しい割烹ビュッフェ

［くちかほう］へこの機会にぜひお越しくださいませ。

◆待望の新店２. 本格蕎麦と喫茶［厨-kuriya-蒼日］

本格蕎麦と喫茶を楽しめる「厨 -kuriya- 蒼日（そうじつ）」は、日常の中でほっと一息つける、心豊かな時間を提供する新店舗です。



店名の「蒼日」は、「蒼」が表す青々とした草木が力強く育つ様子に由来し、訪れる方々の毎日が健やかで実りあるものになるようにとの想いが込められています。

「厨 -kuriya- 蒼日」では、何気ない一日を過ごすそのひとときが、幸せを感じ、暮らしの豊かさを実感できる時間となることを目指しています。明るく、生命力にあふれた空間づくりを大切にし、幅広い世代のお客様に心地よくお過ごしいただける店づくりを行っています。

本店舗の最大の特長は、山形県より、香りと食感にこだわった蕎麦を使用した蕎麦メニューです。厳選した素材を使用し、丁寧に仕上げた蕎麦は、食事としてはもちろん、日常使いにも最適な一杯をご提供します。

また、喫茶利用のお客様にもゆっくりとお楽しみいただけるよう、「絶品幕張プリン」をはじめとしたスイーツやドリンクメニューも充実。食後のひとときや、待ち合わせ、気分転換の場としてもご利用いただけます。お一人様からご利用可能です。

食事と喫茶の両方を気軽に楽しめる「厨 -kuriya- 蒼日」は、地域の方々にとって何度も訪れたくなる、日常に寄り添う一軒を目指してまいります。

山形県直送の蕎麦を使用。リーズナブルながら本格的なお蕎麦を提供

名物スウィーツは「幕張プリン」と季節ごとに選べる8種のアイスクリーム。



スウィーツも蕎麦も楽しめる

そんな「厨 -kuriya- 蒼日」をOPENしますので

是非足を運んでみてください。

◆待望の新店３. 日常にほんの少しの贅沢を［食の台盤所］

全国各地から取り寄せた食材や、拘りある作家さんの一点ものなど。

ここだけでも、「つなぐば」に来店したい！と思うくらいの楽しめる場所をOPENします。

OPENでは、有名な作家さんにご協力をいただいた食器やカトラリーなども並び

神奈川県の有機野菜などもご用意させていただきます。



こだわりPOINT１.

「全国各地の食材が集う場所」

お野菜や調味料をはじめ、様々なこだわりある食材をご用意します。

こだわりPOINT２.

「自宅に持って帰りたくなるような作品たち」

作家さんが手間暇かけて制作された作品や

ドライフラワーやスワッグなど、わくわくするような作品を並べさせていただきます。

こだわりPOINT３.

「ご自宅や目の前の公園で食べたくなるお弁当やお惣菜、アイスなど」

テイクアウトだけでのご利用ももちろん可能です。

アイスクリームやお弁当、お惣菜をたくさんご用意させていただきます。

目の前の公園や川沿いの桜並木でぜひ作家さんの作品も並びます（写真は鎌倉在住の兼子美由起さんの作品）

見るだけでも楽しめる

そんな「食の台盤所」をOPENします。

今後イベントや、地元の方とコラボしたワークショップなどを開催予定です。

つなぐばでは、「食を通じて、人と街をつなぐ」場所になれるよう

着々と準備をすすめております。

４月１日のOPENをぜひご期待ください。



◆店舗概要

OPEN日時：2026年４月１日10時OPEN

店舗名 ：つなぐば《くちかほう・厨 蒼日・食の台盤所》

所在地 ：千葉県千葉市美浜区若葉3-1-42 幕張ベイパーク ライズガーデン１F

電話 ： 043-307-3733

営業時間：【ランチ】 10:30～15:00 【ディナー】 15:00～22:00 【食の台盤所】10:00-21:00

駐車場：80台以上完備

定休日 ：１月１日

URL ：https://www.tsunagu-ba.com