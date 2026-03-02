【TIME SHARING・グレイドパーク：割引優待の掲載開始】スペース室料が割引になる優待で会議室、パーティ会場の予約がお得に！

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 / 秋山 祐太朗、以下カンリー）は、提供する福利厚生サービス「カンリー福利厚生」において、株式会社あどばる(本社：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人)が運営するサービス「TIME SHARING（タイムシェアリング）」・「グレイドパーク」の優待掲載を開始したことをお知らせいたします。

株式会社あどばるが運営する「TIME SHARING」「グレイドパーク」について

都内を中心とした国内最大級のレンタルスペース・貸し会議室サービスです。

駅近の好立地を中心に、パーティーや撮影に最適な「グレイドパーク」、ビジネスに特化した「TIME SHARING」など、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽に利用できます。

社内会議やセミナーから、オフ会、季節のイベントまで、働く方々の創造的な活動や日常の交流をバックアップします。

「場所を所有せず、目的に合わせて自由に使い分けるスタイル」を提案し、これまでスペース利用の機会が少なかった層に対しても、多様な集まりの場を提供できるよう優待提供をいただきました。

【優待内容】

特典： 「TIME SHARING」・「グレイドパーク」の予約料金8％OFF

対象： カンリー福利厚生の導入企業に所属する従業員様

特徴： 貸し会議室やレンタルスペースを手軽に予約できるサービス。無料で利用可能な備品・設備を豊富に揃え、当日から最長15か月先まで予約が可能。また、駅近の人気スペースを多数取り揃え、300室以上の会議室・レンタルスペースから最適な場所を選択可能。

＊優待内容は今後変更となる可能性がございます。

＊優待の利用条件や注意事項は「カンリー福利厚生」をご覧ください。

カンリー福利厚生について

「カンリー福利厚生」は、スマートフォンアプリを通じて、従業員が現在位置から利用可能な割引優待を即座に検索し、何度でも利用できる次世代型の福利厚生サービスです。

地図情報の一元管理サービスで培ったカンリーの知見を活かし、全国110,000店舗以上の膨大な地図データと連携することで、従来のような紙のクーポン持ち歩きや社員証の提示を不要にする“自社割DX化”を実現しました。

アルバイトやパート、派遣スタッフといった雇用形態や働く場所に縛られることなく、すべての従業員が等しく恩恵を受けられる仕組みを構築することで、現代の企業課題である採用力の強化とスタッフの定着率向上を後押しします。

割引優待の掲載に関するご案内

本サービスは、実店舗を運営されている企業様はもちろん、オンライン予約・現地利用型のサービス、さらにはECサイトやオンラインレッスンといった非対面型のサービスまで、幅広く掲載が可能です。

集客強化やブランド構築の一環として本サービスへの掲載をご検討される場合は、以下のフォームよりご相談ください。

掲載お問合せフォーム :https://fuk-ly.com/form/coupon※掲載にあたっては、当社規定による審査がございます。審査を通過された企業様にのみ、担当者より改めてご連絡差し上げます。会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川2丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア 6F

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供 ・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・Google マップ運用からHP制作、SNS運用まで店舗集客マーケティングを代行する「カンリー丸投げ集客」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業など

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げ集客」HP：https://maru-nage-meo.jp/