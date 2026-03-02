オーシャントリコ、俳優・佐野勇斗さんを起用した新ビジュアルを解禁！

株式会社スライブサポート

ビューティー＆ヘルスケア製品を展開する、株式会社スライブサポートは、人気サロン「OCEAN TOKYO（オーシャントーキョー）」がプロデュースする「オーシャントリコ（OCEAN TRICO）」より、新たなブランドビジュアルとして、俳優・アーティストとして活躍する佐野勇斗さんを起用することを発表いたします。

オーシャントリコ（OCEAN TRICO）は、これまでサロン発想のヘアケア・スタイリングアイテムを展開してきました。今回のビジュアルでは、佐野勇斗さんの持つ柔らかさと芯のある表情を引き出し、オーシャントリコの清潔感とトレンド感を表現しています。

・新ビジュアル店頭公開開始

2026年3月1日以降順次 全国のロフト・ドラッグストアにて展開開始（一部店舗除く）

佐野勇斗さん プロフィール

佐野勇斗（さの はやと）

1998年3月23日生まれ。愛知県出身。

俳優・アーティスト。スターダストプロモーション所属。

俳優として映画・ドラマなど幅広い作品に出演。最近では日本テレビ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」で主演を務め、「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」でメイン出演するなど注目作に出演している。俳優のほかに５人組ダンスボーカルグループM!LKのメンバーとしても活動している。

・ブランド紹介「オーシャントリコ」

「オーシャントリコ」は、「プロの技術を日常に」をテーマに大人気ヘアサロンのOCEAN TOKYOと共同開発したブランドです。

現在、サロンは全国12店舗を展開、総スタッフ数は約200名、SNS（X（旧：Twitter）・Instagram・YouTube・TikTok）の総フォロワー数は約300万人を超えるほどまでに拡大を続けています。

日本最大級のヘアコンテスト「ホットペッパービューティーアワード」では代表取締役の高木琢也が史上初の3連覇を達成し殿堂入り。続いて出井直助、日高雄斗も日本一称号を取得。7度の日本一を獲得している。

美のミシュラン「KAMI CHARISMA AWARD」では設立から56回受賞しました。

OCEAN TOKYOは、本物の技術と美容師の枠を超えたエンターテイメント集団。新たな美容師やヘアサロンの在り方と価値を創造し、全国から若者が絶えず訪れる原宿発のモンスターサロンで、特にメンズを中心に人気。

実力はもちろんのこと、SNSでも絶大な人気を誇るカリスマ美容師たちが率いるこのサロンは、2026年 設立13年を迎え、今最も注目を集めています。

〈発売元〉

株式会社スライブサポート 東京都中央区八丁堀4-3-5 京橋宝町PREX２F

OCEAN TRICO ANSWER シリーズ

（左から）

・オーシャントリコ アンサーシャンプーR 400mL 1,760円（税込）

・オーシャントリコ アンサートリートメントR 400mL 1,760円（税込）

・オーシャントリコ アンサーシャンプーR 詰め替え 350mL 1,320円（税込）

・オーシャントリコ アンサートリートメントR 詰め替え 350mL. 1,320円（税込）

・オーシャントリコ アンサーR １DAY トライアル 10mL＋10mL 143円（税込）

・会社概要

株式会社スライブサポート

お問い合わせ：0120-970-844

月～金 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休業を除く）

ホームページ：https://oceantrico.com