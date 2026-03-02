家族葬ホール「出雲殿互助会の家族葬　志都呂」オープニングイベントのお知らせ

株式会社出雲殿互助会

株式会社出雲殿互助会（所在地：浜松市中央区連尺町、代表取締役：岸本裕一郎）は、2026年3月13日、新たな家族葬ホール「出雲殿互助会の家族葬 志都呂」をオープンいたします。

また、オープンを記念して、3月13日（金）より、地域の皆さまにお楽しみいただけるオープニングイベントを開催いたします。

「出雲殿互助会の家族葬 志都呂」外観イメージ

◆出雲殿互助会の家族葬とは

「出雲殿互助会の家族葬」は、寛ぎを求める家族のための特別な空間です。上質な空間と1日1組の完全貸切りで、ご葬儀を静かに、周囲に気兼ねなくご家族様でお別れの時間を過ごすことができます。親しい方々が集まり、ゆっくりと寛ぎながら故人の思い出話に花を咲かせる。そんな温かい家族葬を実現します。

静岡県西部エリアを中心に展開しており、本施設は7店舗目の家族葬ホールとなります。



◆施設概要「出雲殿互助会の家族葬 志都呂」

出雲殿互助会の家族葬 志都呂

所在地 ： 〒431-2103 浜松市中央区志都呂町33-3

施設概要： 式場、遺族控室（キッチン、リビング、和室、寝室、浴室、洗面）

付帯施設： 駐車場 19台

問合せ先： 出雲殿互助会の家族葬 飯田葬祭本部

TEL：053-443-8883（24時間365日）

出雲殿互助会の家族葬 公式サイト

https://funeral.izumoden-gojyo.jp/

エントランス イメージ式場 イメージ



◆オープニングイベント

家族葬ホールのオープンを記念して3月13日(金)～3月22日(日)でイベントを開催いたします。

入場無料、ご予約不要です。ご来場世帯にもれなく当たる、大抽選会や、粗品のプレゼントもございます。なかなか見ることの少ない家族葬ホールを、この機会にぜひ一度ご見学ください。

多くの来場者で賑わうオープニングイベント（過去開催時）

オープニングイベント チラシ 表

オープニングイベント チラシ 裏



【会社概要】

［会社名］株式会社 出雲殿互助会

［所在地］静岡県 浜松市中央区連尺町 307-14 出雲殿互助会連尺ビル

［代表者］岸本裕一郎

［ 許可 ］経済産業大⾂許可〈互〉3004 号 静岡県知事免許（2）第 14193 号

［ 設立 ］昭和 45 年 4 月 24 日

［ URL ］https://izumoden-gojyo.jp/

［事業内容］互助会の会員募集業務および冠婚葬祭に伴う各種サービスの提供



【本件に関するお問合先】

［部署名］株式会社 出雲殿互助会 飯田葬祭本部

［ TEL ］053-443‐8883