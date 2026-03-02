産後の運動不足・体型変化に関する意識調査。約8割が悩みを抱えるも、運動実施率は3割に留まる

株式会社NEXER

■産後の体型変化、多くの女性が直面する共通の悩み

出産という大きなライフイベントを経た女性の体は、想像以上に変化します。

お腹のたるみや体重の増加、筋力の低下など、産前とは異なる自分の姿に戸惑いを感じる方も少なくありません。育児に追われる日々の中で、自分の体と向き合う時間を確保することは決して簡単ではないでしょう。

ということで今回はマシン専門ピラティススタジオ『the SILK（ザ シルク）』と共同で、事前調査で「出産の経験がある」と回答した女性112名を対象に「産後の運動」についてのアンケートをおこないました。

「産後の運動に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月20日～1月25日

調査対象者：事前調査で「出産の経験がある」と回答した女性

有効回答：112サンプル

質問内容：

質問1：産後に運動不足や体型の変化を感じたことはありますか？

質問2：出産からどのくらい経ってから、運動不足や体型の変化を感じましたか？

質問3：産後の運動をしましたか？

質問4：産後の運動を始めようと思ったきっかけを教えてください。

質問5：実際に取り組んだ産後の運動は何か、当てはまるものをすべて選んでください。（複数回答可）

質問6：産後の運動に取り組んで良かったと感じたことはありますか？

質問7：産後の運動に取り組んで良かったと感じた理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■78.6％が「産後に運動不足や体型の変化を感じたことがある」と回答

まず、出産経験のある女性の方に対して、産後に運動不足や体型の変化を感じたことがあるかどうかを調査しました。

その結果「とてもある」と回答した方が47.3％、「ややある」が31.3％となり、合わせて78.6％の方が産後の運動不足や体型変化を実感していることが明らかになりました。一方で「あまりない」は16.1％、「まったくない」は5.4％に留まりました。

妊娠・出産によるホルモンバランスの変化に加え、育児で生活リズムが崩れやすいことなど、複数の要因が影響している可能性があります。

■46.6％が「すぐに」運動不足や体型の変化を感じたと回答

続いて、出産後どのくらいの時期から運動不足や体型の変化を感じ始めたのかを聞いてみました。

最も多かった回答は「すぐに」で46.6％を占めました。次いで「3か月以内」が23.9％、「1年以上経ってから」が15.9％、「半年～1年以内」が13.6％という結果となりました。

約半数が出産直後から体の変化を実感しており、お腹周りの変化や体重が戻りにくいことなど、産後すぐに向き合う悩みが多いことがわかります。

■72.7％が「産後の運動をしていない」と回答

続いて、産後に運動に取り組んだかどうかを調査しました。

その結果「した」は27.3％、「していない」は72.7％となりました。産後の体型変化を実感していても、実際に運動に取り組めた方は約3割に留まっています。

授乳やおむつ替え、夜泣きの対応など、育児は昼夜を問わず続きます。そのため、自分のための時間を確保しにくい状況が影響している可能性があります。

続いて、運動を始めようと思ったきっかけについて聞いてみました。

産後の運動を始めようと思ったきっかけを教えてください。

・体型が変わるのが嫌すぎて。（30代・女性）

・以前の服が着られないから。（50代・女性）

・体が軽くなってとても嬉しかったので、走りました。（40代・女性）

・体型が崩れて改善したいと思ったから。（40代・女性）

・やはり産後すぐに太ったことに気づきましたから。（40代・女性）

体型の変化への焦りや、以前の体形に戻したいという気持ちが、運動を始めるきっかけになっているようです。お気に入りの服が着られなくなったことを機に、行動に移した方も見られました。

■87.5％が「ウォーキング・ジョギング」に取り組んだと回答

続いて、実際に取り組んだ運動の種類を聞いてみました。

最も多かったのは「ウォーキング・ジョギング」で87.5％と圧倒的な支持を集めました。次いで「筋トレ（自宅・ジム）」が25.0％、「ヨガ」が16.7％、「ピラティス」と「ダンスやエアロビクス」がそれぞれ8.3％となりました。

ウォーキングやジョギングが多い背景には、ベビーカーを押しながらでも取り組める手軽さがあると考えられます。特別な道具や場所がいらず、始めやすい点も理由のひとつでしょう。育児の合間に無理なく取り入れられる運動として、多くの方に選ばれているようです。

■95.8％が「産後の運動に取り組んで良かった」と回答

最後に、運動に取り組んで良かったと感じたことがあるかを聞いてみました。

「とてもある」が50.0％、「ややある」が45.8％となり、合わせて95.8％の方が産後の運動に取り組んで良かったと感じていることがわかりました。「あまりない」と回答した方はわずか4.2％でした。

産後の運動に取り組んでよかったと感じた理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

産後の運動に取り組んで良かったと感じた理由を教えてください。

・ベビーカーを押してひたすら歩いていると、子どもがよく寝たから。実益も兼ねていた。（50代・女性）

・自然に体型が戻ったからです。（60代・女性）

・外で動くのが好きなので、わんこと子どもと走っています。走るのが好きなので体の調子が良いです。（40代・女性）

・体型維持出来た。（60代・女性）

運動による体型改善だけでなく、気分転換や体調管理にも効果を感じている方が多いようです。赤ちゃんと一緒に外出することで、親子双方にとってプラスになっている様子もうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、産後に運動不足や体型の変化を感じた女性は約8割にのぼりました。一方で、実際に運動に取り組んだ方は約3割に留まっています。

ただし、運動を実践した方の約96％が「取り組んで良かった」と回答しました。この結果から、産後の運動には大きなメリットがあることがうかがえます。

育児中は時間も体力も限られるため、運動を始めるのは簡単ではありません。まずはベビーカーでの散歩など、赤ちゃんと一緒にできる運動から取り入れる方法もあります。

また、専門のインストラクターがいるピラティスやヨガのスタジオを活用すれば、産後の体に適したプログラムで安全に体づくりに取り組むことができるでしょう。

