【新商品】旅するシリーズ第2弾！『蒟蒻畑瀬戸内広島レモン味」3月2日（月）期間限定 全国発売！
株式会社マンナンライフ
株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 瀬戸内広島レモン味」を3月2日（月）に全国発売いたします。
●商品特長
レモン生産量が日本一である広島県名産の「瀬戸内レモン果汁（広島県産90％、愛媛県産10％使用）」をストレートで使用しました。瀬戸内レモンならではの優しい酸味とジューシーな甘みを生かした爽やかな味わいです。
●旅するシリーズについて
“旅する蒟蒻畑”は、旅先で出会うようなご当地の味わいをお届けするシリーズです。
今後も全国のおいしさに出会えるフレーバーが登場予定です。
●第2弾：蒟蒻畑瀬戸内広島レモン味
●発売日
2026年3月2日（月）
●賞味期限
150日
●販売エリア
全国
●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店
https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/
●旅する蒟蒻畑シリーズブランドサイト
https://www.mannanlife.co.jp/brand/tabisuru-konnyakubatake