【新商品】旅するシリーズ第2弾！『蒟蒻畑瀬戸内広島レモン味」3月2日（月）期間限定　全国発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社　群馬、社長　鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 瀬戸内広島レモン味」を3月2日（月）に全国発売いたします。




●商品特長


レモン生産量が日本一である広島県名産の「瀬戸内レモン果汁（広島県産90％、愛媛県産10％使用）」をストレートで使用しました。瀬戸内レモンならではの優しい酸味とジューシーな甘みを生かした爽やかな味わいです。



●旅するシリーズについて


“旅する蒟蒻畑”は、旅先で出会うようなご当地の味わいをお届けするシリーズです。


今後も全国のおいしさに出会えるフレーバーが登場予定です。




●第2弾：蒟蒻畑瀬戸内広島レモン味




●発売日


2026年3月2日（月）


●賞味期限


150日



●販売エリア


全国



●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店


https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/



●旅する蒟蒻畑シリーズブランドサイト


https://www.mannanlife.co.jp/brand/tabisuru-konnyakubatake