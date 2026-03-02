【新商品】旅するシリーズ第2弾！『蒟蒻畑瀬戸内広島レモン味」3月2日（月）期間限定　全国発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑 瀬戸内広島レモン味」を3月2日（月）に全国発売いたします。

●商品特長

レモン生産量が日本一である広島県名産の「瀬戸内レモン果汁（広島県産90％、愛媛県産10％使用）」をストレートで使用しました。瀬戸内レモンならではの優しい酸味とジューシーな甘みを生かした爽やかな味わいです。

●旅するシリーズについて

“旅する蒟蒻畑”は、旅先で出会うようなご当地の味わいをお届けするシリーズです。

今後も全国のおいしさに出会えるフレーバーが登場予定です。

●第2弾：蒟蒻畑瀬戸内広島レモン味

●発売日

2026年3月2日（月）

●賞味期限

150日

●販売エリア

全国

●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

●旅する蒟蒻畑シリーズブランドサイト

https://www.mannanlife.co.jp/brand/tabisuru-konnyakubatake