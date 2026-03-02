エアコンの風、ちょっとやさしく。付けるだけで風を分散「コンパクトエアコプター(2個セット)」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、エアコンにペタッとつけるだけで、電気を使わず、エアコンの風を利用してプロペラが回転し、やさしく風を分散させる新感覚サーキュレーター「コンパクトエアコプター(2個セット)」を3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19001

エアコンの風が直接当たって寒い、風がなかなか分散しない…。

そんな“エアコンあるある”を手軽に解決してくれるアイテムが登場しました！

電気いらずで、貼るだけ簡単。

本体は接着ゲル仕様で、設置はとてもシンプル。エアコンにペタッと貼るだけで、すぐに使えます。電源も配線も不要なので、見た目もすっきり。静音設計で、就寝時にも気になりにくいのがポイントです。

直撃風をやわらかく、部屋全体に。

エアコンの直撃風を分散させることができるので、冷房が苦手な方や、風が直接当たるのが気になる方にもおすすめ！ 夏の冷房はもちろん、冬の暖房時にも。季節を問わず1年を通して使えます。床置きタイプのエアコンにも使えます。

エアコンの使い心地を、手軽にアップデートして、毎日をもっと心地よくしてみませんか？

【商品情報】

コンパクトエアコプター(2個セット)

価格：1,408円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18988

販売先：全国のホームセンター・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp