採用支援のボトルネック「履歴書・職務経歴書作成」をAIで効率化／属人化を解消

株式会社オールトレック

株式会社オールトレック（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋秀和）は、AIが履歴書・職務経歴書を自動生成するWebサービス「カクナラ」を2026年3月に正式にリリースします。

転職活動において、文章作成能力の差によって生じていた「書類選考の機会格差」をテクノロジーで是正し、誰もが短時間で“伝わる応募書類”を作成できるツールを提供します。

サービス提供の背景

近年の転職市場では、オンライン応募の普及や応募数の増加により、書類選考の重要性がこれまで以上に高まっています。

一方で、評価されるべき経験やスキルを持ちながらも、

・何を書けばよいかわからない

・自己PRや職務要約をうまく言語化できない

・書類作成に時間がかかり、応募数を増やせない

といった理由から、「文章にできない」というだけで機会を失う求職者が少なくありません。

本来、履歴書・職務経歴書は能力や実績を正しく伝えるための手段であり、文章力そのものを競うものではありません。

こうした課題を解決するため、株式会社オールトレックはAIを活用した履歴書・職務経歴書自動生成サービス「カクナラ」を開発しました。

「カクナラ」の概要

「カクナラ」は、質問に沿って情報を入力するだけで、AIが履歴書・職務経歴書を自動作成するWebサービスです。

職務要約、自己PR、志望動機など、作成が難しい項目もAIが文章化し、転職活動を強力にサポートします。

サービスサイト

https://kakunara.jp/

主な特長

１. AIによる履歴書・職務経歴書の自動生成

職歴やスキル、経験を入力するだけで、AIが内容を整理し、応募書類として適した文章を生成します。

２. チャット感覚での修正・ブラッシュアップ

生成された文章はAIとの対話を通じて調整可能。

「簡潔にしたい」「特定の職種向けに書き直したい」といった要望にも対応します。

３. PDF出力に対応

完成した履歴書・職務経歴書はPDF形式で出力でき、そのまま応募書類として利用できます。

４. スカウト機能を搭載

プロフィールを登録することで、企業側からスカウトを受け取ることも可能。

求職者は求人を探すだけでなく、新たな選択肢に出会うことができます。

５.AIによる証明写真作成機能

普段撮影したサービス利用者の写真からプロ撮影レベルの証明写真を生成をすることができます。

企業側にとってのメリット

カクナラでは、AIによって一定水準で整理された応募情報が生成されるため、

企業側は書類選考の効率化を図りながら、候補者の本質的なスキルや経験に集中した評価が可能になります。これにより、採用工数やコストの削減にもつながります。

想定利用シーン

・初めての転職で書類作成に不安がある方

・忙しくて応募書類に時間をかけられない方

・自己PRや職務要約の表現に悩んでいる方

・書類通過率を高めたい求職者

今後の展開

今後は、職種別・業界別の文章最適化や、企業向け採用支援機能の拡充などを予定しており、

履歴書作成からスカウトまでを一気通貫で支援する「採用インフラ」としての進化を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社オールトレック

お問い合わせ先：info@alltrc.com

担当者コメント

代表取締役社長 高橋 秀和

転職活動において、履歴書や職務経歴書は本来、個人の経験やスキルを正しく伝えるための手段であるはずですが、実際には「文章がうまく書けない」という理由だけで評価の機会を失っている方が多く存在します。

私たちは、そうした“言語化の壁”による機会格差をテクノロジーで解消したいと考え、AIによる履歴書・職務経歴書自動生成サービス「カクナラ」を開発しました。