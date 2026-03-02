【スーパー従業員・アルバイト研修DX】外国人就労者向け多言語×AI本人確認で教育品質を安定化。『ONLINE FACE(R)』で現場オペレーションとガバナンス強化を同時に実現!!

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：菊池 参）は、独自のAI特許技術を基盤とするeラーニングプラットフォーム『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』を通じて、スーパーマーケット業界における従業員アルバイト教育・安全研修・継続研修のデジタルトランスフォーメーション（DX）支援を本格開始しました。

スーパーマーケット業界では、店舗数の増加や人材の流動化により、従業員アルバイト向けの、食品衛生研修、労働安全研修、コンプライアンス教育などを継続的かつ均一に実施する必要があります。一方で、パート・アルバイトを含む多様な雇用形態が混在することから、教育内容や受講管理のばらつきが課題となってきました。

近年、新型コロナウイルス感染症の影響や政府主導のDX推進施策を背景に、企業内教育のオンライン化は急速に進展しています。

しかしその一方で、オンライン研修における本人確認の甘さや、代理受講・離席・ながら受講といった不正行為への懸念が顕在化しており、教育の信頼性をどのように担保するかが新たな課題として浮上しています。

特に、食品を扱うスーパーマーケットにおいては、衛生管理や安全教育の形骸化は、企業の信用や消費者の安全に直結する問題であり、対面研修と同等、あるいはそれ以上の厳格性が求められています。

『ONLINE FACE(R)』は、顔認証を中心とした多要素認証を用い、受講開始時のみならず受講中もランダムなタイミングで本人確認を行う仕組みを採用しています。これにより、オンライン環境下でも受講者本人が継続して研修に参加していることを自動的に確認し、研修の信頼性を確保します。

さらに、多言語対応機能を備えているため、外国人就労者を含む多様な人材に対しても、全国の店舗で統一された研修コンテンツを提供することが可能です。これにより、教育品質の平準化とガバナンス体制の強化を同時に実現します。

従来の対面研修では、研修ごとの会場手配や指導員の確保、受講者の移動時間など、多くの工数とコストが発生していました。『ONLINE FACE(R)』の導入により、これらの課題を解消しつつ、教育の質を維持・向上させる持続可能な研修基盤としての活用を進めていきます。

『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』とは

『ONLINE FACE(R)』は、世界初の独自AI特許技術により、オンライン環境下での本人確認と不正対策を自動で行えるeラーニングシステムです。

各省庁の定める一定の基準を満たすことで、国家資格関連の法定講習や試験、また、工場や建設現場などの入構者教育や安全教育、社内研修のDX・オンライン化に幅広く採用されています。

従来のような都度の開催セッティングや指導員の時間確保、並びに受講者の移動時間などもカットできるため、経費の削減と共に生産性の向上を総合的に図れるツールとしてもご活用いただけます。

【公式ウェブサイト】https://onlineface.jp

『ONLINE FACE(R)』の独自特許技術

オンライン受講中、本人認証が行われるタイミングは、一定間隔ではなく、独自アルゴリズムにより、ランダムなタイミングで複数回、システムのバックグラウンド上で自動的に行われます。

1 分間に2回、3回と認証が行われることもあれば、3分間に1回の場合など、認証のタイミングは受講する度に変わります。

受講者は、いつ、どのタイミングで本人認証が行われるのか分からないため、オンラインでも適度な緊張感を持って厳正に教習を受けることが可能になります。

万一、離席をしていたり、なりすまし受講、居眠り等を行っていた場合には、ユーザー画面に認証エラー警告が表示されます。制限時間内に再認証ができない場合は、一時中断される、講義の始めに戻る、もしくは最終認証成功地点まで戻る仕様になります。

『ONLINE FACE(R)』の独自不正防止機能

●不正ブラウザ操作

ユーザーが受講中に、YouTubeやネットショッピングサイトなど、 関係のないページにアクセスし、別ウィンドウで作業することを防止します。

●複数端末による同時ログイン・同時視聴

同一人物が、パソコン・タブレット端末・スマホなどの複数の端末で、 同時ログイン、異なる講義を同時に受講することを防止します。

●倍速再生

ユーザーの受講開始時刻をシステムのバックグランドで記録し、 終了時刻と照合することで受講時間に満たしているのかを判定します。

●顔写真不正利用

独自のAI不正検知システム（深層学習）により、 顔写真やモニターに映し出した自撮り写真を利用しての代理受講や、 垂れ流し受講を防止します。

●「 ながらスマホ 」「 歩きスマホ 」

オンラインフェイスは本人認証のみならず、認証キャプチャ写真の背景をAIで分析判定、移動中の不適切な受講等を防止します。

『ONLINE FACE(R)』の主な特長

●独自AI技術による高精度・自動本人確認と不正対策

●お申込み・決済・受講・試験・アンケート・デジタル修了証までを一括管理可能

●必要機能のカスタマイズ、既存システムとのCSV・API連携にも対応

●専用機器・専用アプリのダウンロード不要で導入が容易

●全国どこからでも受講可能で、地方在住者にも均等な学習機会を提供

●天候・災害・感染症等の有事にも安定運用が可能

●柔軟な受講環境が学習完了率と満足度を向上

●運営の効率化によるコスト削減とサービス品質の持続的向上

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp

