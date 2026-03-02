【新商品】スーパーフードとして大人気の、アサイーを使った蒟蒻畑が新登場！「蒟蒻畑アサイーボウル」、「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」3月2日(月)期間限定発売！
株式会社マンナンライフ
株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑アサイーボウル」「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」を３月２日（月）に全国発売いたします。
●商品特長
アサイーボウルはポリフェノールや食物繊維が豊富でスーパーフードとも呼ばれるアサイーを使用したハワイの朝食の定番です。
そんなアサイーボウルの魅力を、噛み応えのあるゼリーで表現しました。
濃厚なアサイーを、バナナを中心としたフルーツで、コクのある甘さと酸味でまとめあげた満足感のある味わいです。
●蒟蒻畑 アサイーボウル
商品規格：25g×10個入
賞味期限：150日
販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア
蒟蒻畑ブランドサイト
https://www.mannanlife.co.jp/brand/konnyakubatake/
●クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル
商品規格：150g
賞味期限：180日
販売エリア：全国スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア
クラッシュタイプの蒟蒻畑ブランドサイト
https://www.mannanlife.co.jp/brand/crushtype/
●発売日
2026年3月2日（月）
●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店
https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/