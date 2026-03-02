【新商品】スーパーフードとして大人気の、アサイーを使った蒟蒻畑が新登場！「蒟蒻畑アサイーボウル」、「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」3月2日(月)期間限定発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、「蒟蒻畑アサイーボウル」「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」を３月２日（月）に全国発売いたします。

●商品特長

アサイーボウルはポリフェノールや食物繊維が豊富でスーパーフードとも呼ばれるアサイーを使用したハワイの朝食の定番です。

そんなアサイーボウルの魅力を、噛み応えのあるゼリーで表現しました。

濃厚なアサイーを、バナナを中心としたフルーツで、コクのある甘さと酸味でまとめあげた満足感のある味わいです。

●蒟蒻畑 アサイーボウル

商品規格：25g×10個入

賞味期限：150日

販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア

蒟蒻畑ブランドサイト

https://www.mannanlife.co.jp/brand/konnyakubatake/

●クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル

商品規格：150g

賞味期限：180日

販売エリア：全国スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア

クラッシュタイプの蒟蒻畑ブランドサイト

https://www.mannanlife.co.jp/brand/crushtype/

●発売日

2026年3月2日（月）

●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/