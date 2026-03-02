【新商品】スーパーフードとして大人気の、アサイーを使った蒟蒻畑が新登場！「蒟蒻畑アサイーボウル」、「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」3月2日(月)期間限定発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社　群馬、社長　鶴田一裕）は、「蒟蒻畑アサイーボウル」「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」を３月２日（月）に全国発売いたします。




●商品特長


アサイーボウルはポリフェノールや食物繊維が豊富でスーパーフードとも呼ばれるアサイーを使用したハワイの朝食の定番です。


そんなアサイーボウルの魅力を、噛み応えのあるゼリーで表現しました。


濃厚なアサイーを、バナナを中心としたフルーツで、コクのある甘さと酸味でまとめあげた満足感のある味わいです。



●蒟蒻畑 アサイーボウル




商品規格：25g×10個入


賞味期限：150日


販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア


蒟蒻畑ブランドサイト


https://www.mannanlife.co.jp/brand/konnyakubatake/



●クラッシュタイプの蒟蒻畑 アサイーボウル




商品規格：150g


賞味期限：180日


販売エリア：全国スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア


クラッシュタイプの蒟蒻畑ブランドサイト


https://www.mannanlife.co.jp/brand/crushtype/



●発売日


2026年3月2日（月）



