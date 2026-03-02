2025年シーズンの名シーンをカップ酒でプレイバック！「白鶴 サケカップ 阪神タイガースラベル」全7種類を2026年3月13日から数量・期間限定で全国発売

白鶴酒造株式会社

白鶴酒造株式会社は、阪神タイガースとのコラボ商品「白鶴 サケカップ 阪神タイガースラベル 200ml」を2026年3月13日（金）から数量・期間限定で全国および当社直営店で発売します。

今年も、全7種類（※）のラベルが登場します。ラベル表面には、2026年シーズンから再開されるジェット風船をモチーフにしたデザインを新たに採用し、各選手の躍動感あふれるプレーシーンと背番号、サインを配置して、ファンの心を熱くするビジュアルに仕上げました。ラベル裏面には、新聞記事風のタイトルとともに、2025年シーズンの名場面を振り返る解説を掲載しており、選手の活躍を改めて感じられる内容となっています。

今年も、イチ推し選手の魅力を身近に感じながら、阪神タイガースへの熱い声援のお供としてお楽しみください。

（C）阪神タイガース

【デザインイメージ（佐藤輝明選手）】

＜ラベル表面 イメージ＞＜ラベル裏面 イメージ＞＜名シーン解説＞

ジェット風船のデザインを採用！ 選手の2025年シーズンの活躍をプレイバック！

※ 7種類

森下翔太選手、大山悠輔選手、近本光司選手、中野拓夢選手、佐藤輝明選手、坂本誠志郎選手、藤川球児監督（背番号順）

【アンバサダーに武田 訓佳（たけだ くにか）さんを起用！】

番組などを通じて阪神タイガースに精通している、武田訓佳さんをアンバサダーに起用しました。

起用期間：2026年3月～4月末

■武田 訓佳 プロフィール

タレントとして関西を中心に活躍。

NHK「ぐるっと関西おひるまえ」、サンテレビ「熱血！！タイガース党」などにレギュラー出演中。（2026年3月時点）

（武田さんコメント）

今年も「白鶴 サケカップ 阪神タイガースラベル 200ml」のアンバサダーに就任しました武田訓佳です。阪神タイガースファンとして、コラボ商品に携わることができて嬉しく思います。一緒に阪神タイガースを応援し、盛り上げていきましょう！

■商品情報

商品名 ：白鶴 サケカップ 阪神タイガースラベル 200ml

品目 ：日本酒

参考小売価格：282円（消費税別）

原材料 ：米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール、糖類／酸味料

アルコール分：13％以上14％未満

販売期間 ：2026年3月13日（金）～9月 ＊数量・期間限定

販売場所 ：全国、白鶴直営店

■白鶴直営店

・白鶴酒造資料館（神戸市東灘区住吉南町４丁目５-５、TEL: 078-822-8907）

・白鶴御影 MUSE（神戸市東灘区御影中町３丁目２-１御影クラッセ１階、TEL: 078-891-8901）

・白鶴公式オンラインショップ

https://www.e-hakutsuru.com/products/c7278 （TEL：0120-126-892）※3月13日販売開始

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

白鶴酒造株式会社 お客様相談室

TEL：078-856-7190（休祝日を除く月～金 9:00～17:00）

白鶴ホームページ：https://www.hakutsuru.co.jp/customer/

▽ニュースリリース（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d13868-421-e4984eaa1b2ef318a9dd27023aabfbc4.pdf