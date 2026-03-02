【機能性表示食品】BMIが高めの方の腹部の脂肪とウエスト周囲径を減らす！3月2日（月）「クラッシュタイプの蒟蒻畑プラス」からブラッドオレンジ味が新発売！

株式会社マンナンライフ

株式会社マンナンライフ（本社 群馬、社長 鶴田一裕）は、新商品「クラッシュタイプの蒟蒻畑プラス ブラッドオレンジ味」を3月2日（月）に全国発売いたします。

●商品特長

クラッシュした蒟蒻畑とジューシーなジュレが特長のパウチタイプのフルーツこんにゃくです。

機能性関与成分3-（4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル）プロピオン酸（HMPA）は、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪）とウエスト周囲径を減らします。

すっきりとした飲みやすさの中にもしっかりとした酸味と苦みを感じられる味わいです。

機能性表示に関して

・届出番号：K144

・機能性表示：本品には3-（4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル）プロピオン酸（HMPA）が含まれます。HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪）とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。

※医薬品ではありません。

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

●発売日

2026年3月2日（月）

●販売エリア

全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア

●マンナンライフ公式ショップ楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/mannanlife/

●クラッシュタイプの蒟蒻畑ブランドページ

https://www.mannanlife.co.jp/brand/crushtype/