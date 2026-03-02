【CUMUU_DIANA】『大人の女性が瞬間的に恋するニットシューズ』26SSシーズンビジュアル公開！

ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開する、しなやかに、軽やかに、踊れるほど履きやすいニットシューズを提案するブランド「CUMUU_DIANA(クムウ_ダイアナ)」より、26SSシーズンのキービジュアル公開のご案内です。


26SSシーズンテーマ　”GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN！”

ハッピーオーラをまとった大胆な装飾性



カラフルな世界観



キッチュなモチーフから



積極的に日々を楽しむ女の子を連想したコレクション



長い夏をCUMUU_DIANAのSHOESと一緒に思いっきり楽しんで！







【FRILL NKIT SHOES】


商品番号：GC42859


価格：\17,600(税込)


ヒール高：2cm台


サイズ展開：22.0-25.5cm


カラー展開：ブルーニット×アカハートシシュウ/クロニット×アカハートシシュウ







【HEART MOTIF NKIT SHOES】


商品番号：EI42854


価格：\16,500(税込)


ヒール高：2cm台


サイズ展開：22.0-25.5cm


カラー展開：レオパードニット/クロニット/アイボリーニット





4月中旬頃入荷予定

【MOTIF NKIT SANDALS】


商品番号：EI53863


価格：\17,600(税込)


ヒール高：3cm台


サイズ展開：S-XL


カラー展開：ダークブラウンニット/クロニット/ベージュニット



and more...



詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1069


■CUMUU_DIANA（クムウ_ダイアナ）について

「大人の女性が瞬間的に恋するニットシューズ」をコンセプトに、2024SSにデビュー。
フェミニンシックなデザインをベースに、きちんと上品でありながら、ニットの持つ快適性を兼ね備え、いつでもどこでも履いていきたくなるニットシューズブランド。
Instaglam：cumuu_diana



■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp