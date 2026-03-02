【CUMUU_DIANA】『大人の女性が瞬間的に恋するニットシューズ』26SSシーズンビジュアル公開！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開する、しなやかに、軽やかに、踊れるほど履きやすいニットシューズを提案するブランド「CUMUU_DIANA(クムウ_ダイアナ)」より、26SSシーズンのキービジュアル公開のご案内です。

26SSシーズンテーマ ”GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN！”

ハッピーオーラをまとった大胆な装飾性

カラフルな世界観

キッチュなモチーフから

積極的に日々を楽しむ女の子を連想したコレクション

長い夏をCUMUU_DIANAのSHOESと一緒に思いっきり楽しんで！

【FRILL NKIT SHOES】

商品番号：GC42859

価格：\17,600(税込)

ヒール高：2cm台

サイズ展開：22.0-25.5cm

カラー展開：ブルーニット×アカハートシシュウ/クロニット×アカハートシシュウ

【HEART MOTIF NKIT SHOES】

商品番号：EI42854

価格：\16,500(税込)

ヒール高：2cm台

サイズ展開：22.0-25.5cm

カラー展開：レオパードニット/クロニット/アイボリーニット

4月中旬頃入荷予定

【MOTIF NKIT SANDALS】

商品番号：EI53863

価格：\17,600(税込)

ヒール高：3cm台

サイズ展開：S-XL

カラー展開：ダークブラウンニット/クロニット/ベージュニット

and more...

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1069

■CUMUU_DIANA（クムウ_ダイアナ）について

「大人の女性が瞬間的に恋するニットシューズ」をコンセプトに、2024SSにデビュー。

フェミニンシックなデザインをベースに、きちんと上品でありながら、ニットの持つ快適性を兼ね備え、いつでもどこでも履いていきたくなるニットシューズブランド。

Instaglam：cumuu_diana

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL：https://www.dianashoes.co.jp