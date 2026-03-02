【CUMUU_DIANA】『大人の女性が瞬間的に恋するニットシューズ』26SSシーズンビジュアル公開！
ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開する、しなやかに、軽やかに、踊れるほど履きやすいニットシューズを提案するブランド「CUMUU_DIANA(クムウ_ダイアナ)」より、26SSシーズンのキービジュアル公開のご案内です。
26SSシーズンテーマ ”GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN！”
ハッピーオーラをまとった大胆な装飾性
カラフルな世界観
キッチュなモチーフから
積極的に日々を楽しむ女の子を連想したコレクション
長い夏をCUMUU_DIANAのSHOESと一緒に思いっきり楽しんで！
【FRILL NKIT SHOES】
商品番号：GC42859
価格：\17,600(税込)
ヒール高：2cm台
サイズ展開：22.0-25.5cm
カラー展開：ブルーニット×アカハートシシュウ/クロニット×アカハートシシュウ
【HEART MOTIF NKIT SHOES】
商品番号：EI42854
価格：\16,500(税込)
ヒール高：2cm台
サイズ展開：22.0-25.5cm
カラー展開：レオパードニット/クロニット/アイボリーニット
4月中旬頃入荷予定
【MOTIF NKIT SANDALS】
商品番号：EI53863
価格：\17,600(税込)
ヒール高：3cm台
サイズ展開：S-XL
カラー展開：ダークブラウンニット/クロニット/ベージュニット
and more...
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1069
■CUMUU_DIANA（クムウ_ダイアナ）について
「大人の女性が瞬間的に恋するニットシューズ」をコンセプトに、2024SSにデビュー。
フェミニンシックなデザインをベースに、きちんと上品でありながら、ニットの持つ快適性を兼ね備え、いつでもどこでも履いていきたくなるニットシューズブランド。
Instaglam：cumuu_diana
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp