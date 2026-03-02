【福利厚生サービス「カンリー福利厚生」と連携】「TIME SHARING」「グレイドパーク」、会議室・イベントスペースの割引優待を開始

株式会社あどばる

株式会社あどばる（本社：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛／秋山 祐太朗）が提供する福利厚生サービス「カンリー福利厚生」において、当社が運営するレンタルスペース・貸し会議室サービス「TIME SHARING（タイムシェアリング）」およびイベントスペース「グレイドパーク」の優待掲載を開始したことをお知らせいたします。

本優待により、「カンリー福利厚生」を導入している企業に所属する従業員の皆さまは、会議室やパーティ会場などの各種スペースを、通常よりお得な料金でご利用いただけるようになります。

「TIME SHARING」「グレイドパーク」について

「TIME SHARING」「グレイドパーク」は、都内を中心に展開する国内最大級のレンタルスペース・貸し会議室サービスです。

駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

社内会議やセミナー、研修といったビジネス用途はもちろん、懇親会、オフ会、季節イベントなど、さまざまなシーンに対応した会場をご用意しております。

「場所を所有せず、目的に応じて柔軟に使い分ける」という新しいスペース活用のスタイルを提案し、働く方々の創造的な活動や交流を支援してまいりました。

今回の優待提供を通じて、これまでレンタルスペースの利用機会が少なかった方々にも、会議室やイベントスペースをより気軽にご利用いただける機会を創出してまいります。

【優待内容】

特典：「TIME SHARING」「グレイドパーク」の予約料金 8％OFF

対象：カンリー福利厚生を導入している企業に所属する従業員様

サービスの特徴：

・貸し会議室・レンタルスペースをオンラインで簡単に予約可能

・無料で利用できる備品・設備を豊富に用意

・当日予約から最長15か月先まで予約可能

・駅近を中心とした300室以上の会議室・レンタルスペースから目的に応じた会場を選択可能

※優待内容は予告なく変更となる場合がございます。

※利用条件・注意事項の詳細は「カンリー福利厚生」をご確認ください。

「カンリー福利厚生」について

「カンリー福利厚生」は、スマートフォンアプリを通じて、従業員が現在位置から利用可能な割引優待を即座に検索し、何度でも利用できる次世代型の福利厚生サービスです。

地図情報の一元管理サービスで培ったカンリーの知見を活かし、全国110,000店舗以上の膨大な地図データと連携することで、従来のような紙のクーポン持ち歩きや社員証の提示を不要にする"自社割DX化"を実現しました。

アルバイトやパート、派遣スタッフといった雇用形態や働く場所に縛られることなく、すべての従業員が等しく恩恵を受けられる仕組みを構築することで、現代の企業課題である採用力の強化とスタッフの定着率向上を後押しします。

TIME SHARINGについて

TIME SHARING 公式サイト:https://time-sharing.jp/(https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_canly)

「TIME SHARING（タイムシェアリング）」は、貸し会議室やレンタルスペースを手軽に予約できるサービスです。

無料で利用可能な備品・設備を豊富に揃え、当日から最長15か月先まで予約が可能です。

また、駅近の人気スペースを多数取り揃え、300室以上の会議室・レンタルスペースから最適な場所をお選びいただけます。

会社情報

会社名：株式会社カンリー

設立：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地：東京都品川区東品川2丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア 6F

事業内容：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・Google マップ運用からHP制作、SNS運用まで店舗集客マーケティングを代行する「カ

ンリー丸投げ集客」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業など

会社名：株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社）

設立：2016年6月

代表者：代表取締役 中野邦人

所在地：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階

事業内容：スペースシェアリング事業 不動産売買事業 M&A・不動産仲介事業 サブリース事業 飲食ケータリング・デリバリー事業