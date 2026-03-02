水で拭くだけ。毛穴、つるん。「NOPO. ポアクリーンタオル」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、水で拭くだけ角質をケアする使い捨てタオル「NOPO. ポアクリーンタオル」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19142



毛穴汚れやザラつきが気になるけれど、毎日の角質ケアはちょっとハードルが高い…。そんな声に寄り添う、新しいフェイスケアアイテムです。

洗顔後。メイク前に“拭くだけ”ケア

タオルには、肌当たりのやさしいマイクロファイバーを使用。ゴシゴシこすらなくても、凹凸にフィットして汚れをキャッチ！毎日使いやすい、負担をかけにくい設計です。

1枚ずつカットできるロールタイプで、使いたい分だけ無駄なく使用。切り取り線に沿って簡単にカットでき、1ロールで約80回分。使い捨てだから、いつでも清潔にケアできます。

使い方は簡単。水を含ませて、気になる部分をやさしく拭くだけ。毛穴汚れや古い角質を絡め取り、肌をつるんと整えます。洗顔後のひと手間や、メイク前の肌リセットにぴったり。

小さめサイズなので、小鼻・あご・Tゾーンなど、毛穴が気になる部分に使いやすいのも特徴。メイク落とし時のふき取りや、朝の皮脂ケアにもおすすめです。

「水で拭くだけ」という手軽さで、毛穴ケアを毎日の習慣にしてくれる新しいペーパータオル。

毎日のケアを、もっと気軽に。

【商品情報】

【NEW】NOPO. ポアクリーンタオル

価格：990 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19063

NOPO.ポアクリアバーム

価格：1,320 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17320

NOPO. オイルブロックペーパーパフ

価格：990 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/15153

NOPO. 瞬間温冷ポアシュリンクパック

価格：1,320 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/14940/

NOPO. ポアディープクレンジングブラシ

価格：1,320 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/14267

NOPO.ポアクリーンピーラー

価格：1,320 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/13343/

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp