【クロスマ】3月限定で『初期費用0円＆20日間無料』のダブルキャンペーンを実施！

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、2026年3月1日（日）より、LINE公式アカウントの友だち登録を条件に、初期費用0円＋20日間無料トライアルが受けられる「W特典キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

キャンペーン概要

■キャンペーン名

LINE友だち登録でW特典！

初期費用0円＋20日間無料トライアルキャンペーン

■キャンペーン期間

2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）

■キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/258_1_45db8ff83046d986adc2c1c56a4f73e2.jpg?v=202603021051 ]

■キャンペーン対象者

以下すべての条件を満たす方が対象となります。

・キャンペーン期間中に、LINE公式アカウントの友だち登録およびトライアル申し込みを完了された新規のお客様

・これから「クロスマ」を新規でお申し込みされる方（1年以内の再契約は対象外）

・2026年3月31日（火）までにトライアルをお申し込みのうえ、お申し込み時のログインIDをLINEにてご連絡いただき、トライアル開始日から20日以内に正式契約を完了された方

■ご注意事項

・2026年2月28日以前にご利用を開始されている方は対象外です。

・弊社が提供する他のキャンペーンとの併用はできません。

・過去にクロスマをご利用されていた方、またはアカウントを再登録された方は対象外です。

・弊社側で過去利用の事実が確認された場合、特典は無効となります。

キャンペーン利用方法

- LINE公式アカウントに友だち登録以下のURLより、LINE公式アカウントへの登録をお願いいたします。https://info.crossma.jp/l/u/CROSSMA.LINE- 20日間トライアルの申し込み以下のフォームより、必要情報をご入力ください。https://crossma.jp/application-form/- LINEでメールアドレスを送信LINEのトーク画面から、トライアル申し込み時に使用したメールアドレスを送信してください。運営事務局より、特典適用のご案内をお送りします。

補足事項

- 初期設定は約5分。メールで届くマニュアルに沿って設定するだけで、すぐにご利用いただけます- トライアル期間中は、クロスマの全機能を無料でお試しいただけます- トライアル開始から20日以内に解約のご連絡をいただいた場合、費用は一切かかりません

今すぐ始める :https://crossma.jp/application-form/

クロスマとは

クロスマは、Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット・メルカリShops・Qoo10・Shopifyなど、複数モールへ2クリックで一括出品できる一元管理システムです。

在庫連携、受注処理、各種倉庫・物流サービス（FBAマルチチャネル、STOCKCREW、Mimosa、楽天スーパーロジスティクス〈RSL〉）との連携、メール配信までを自動化し、ネットショップ運営にかかる日々の作業を大幅に削減します。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治