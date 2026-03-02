【新拠点設立】クラウド型ネットショップ一元管理システム「GoQSystem」、福岡オフィスを設立。九州エリアの導入支援とサポート体制を大幅強化！

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)が提供するクラウド型通販一元管理システム「GoQSystem」は、事業拡大に伴う九州エリアのサポート体制強化および地元のEC事業者様との連携深化を目的として、新たに福岡オフィスを設立いたしましたことをお知らせいたします。

■福岡オフィス設立の背景

当社が提供する「GoQSystem」は、複数のECモール・カートを一括管理し、受注処理や在庫連携を効率化するツールとして、全国の多くの事業者様にご利用いただいております。

近年、福岡を中心とする九州エリアではEC事業への新規参入や、既存事業の規模拡大が目覚ましく、地域に根ざした対面での導入支援やコンサルティングへのニーズが高まっています。



この度、福岡オフィスを構えることで、「顔の見えるサポート」を通じて、九州エリアのEC事業者様のさらなる売上向上と業務効率化に貢献してまいります。

■福岡オフィスの主な役割

- 九州エリアの導入・運用サポートの強化オンラインだけでなく、対面でのデモンストレーションや運用相談をスムーズに行える体制を整えます。- 地域密着型のセミナー・イベント開催地元のパートナー企業やECモール各社と連携し、福岡でのECセミナーや交流会を積極的に実施します。- 地元の採用活動と地域経済への貢献福岡の優秀なIT人材を積極的に採用し、地域経済の活性化に寄与します。

■ 福岡オフィス 概要

名称： 株式会社GoQSystem 福岡オフィス

所在地： 〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8番35号 天神住友生命FJビジネスセンター

開設日： 2026年2月12日

■オフィス新設に伴うお知らせ

１. 福岡オフィスでの「個別相談会」を開始

株式会社GoQSystemでは、専任スタッフが直接ECショップ様のお悩みを解決する個別相談会を通年で開催しております。 新設された福岡オフィスにおいても、2026年4月1日より対面での個別相談会の受付を開始いたします。

- 「これから通販事業を本格化させたい」- 「受注・在庫管理の作業負担を減らし、クリエイティブな時間に充てたい」- 「システムの乗り換えを検討しているが、実機を見ながら相談したい」

といった九州エリアの事業者様は、ぜひお気軽にご来社ください。

個別相談会の詳細はこちら :https://goqsystem.com/consultation/

２.福岡オフィス オープニングスタッフ募集（正社員）

さらなる事業拡大とサポート体制の充実を目指し、新設の福岡オフィスにて勤務いただく営業職（正社員）を募集しております。 「ECの力で九州の企業を元気にしたい」という熱意ある方のご応募をお待ちしております。

求人の詳細はこちら :https://goqsystem.recruit.site/requirements_detail.html?id=939

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/