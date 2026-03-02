「ひとり分は作りにくい」を解決！ 流行の味つけ冷凍をひとり分で楽しむレシピ本が発売
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に『味つけ冷凍ひとり分 使い切り分量がちょうどいい！』（著：石澤清美）を発売いたしました。
●おいしさ長持ち！「味つけ冷凍」がトレンドに
「味つけ冷凍」とは、たんぱく質や野菜をジッパー付き保存袋やポリ袋に入れ、調味料を混ぜて冷凍保存しておく、というもの。
近年、時短・節約・食品ロス削減の観点から、「味つけ冷凍」が家庭料理の新定番として注目を集めています。下味をつけて冷凍しておくことで、忙しい日でも手軽に調理できるこの方法は、作りおきや冷凍ストックの広がりとともに、多くの家庭で取り入れられるようになりました。
▼「味つけ冷凍」5つのメリット
（1）味をつけて冷凍すると、おいしさが長持ち
（2）味つけ済みだから、料理下手でもおいしく作れる
（3）下ごしらえが少ないので、短時間で料理が作れる
（4）半端に残った材料を使いきれるから、材料のムダがなくなる
（5）同じ味つけでもちがう料理に展開できて、飽きない
一方で、「ひとり分の料理は分量調整が難しい」「食材が余ってしまう」といった悩みも少なくありません。本書は、そんな声に応える形で、「ひとり分だからこそ続けやすい味つけ冷凍レシピ」を提案します。
●「ひとり分」料理の悩みを「味つけ冷凍」で解決！
本書では、たんぱく質を味つけして冷凍する基本のストックに加え、必ず3通りのアレンジレシピを掲載。同じ素材でも飽きずに使い切れる工夫をしています。
さらに、野菜不足を防ぐための【汁ものキット】や【すぐでき副菜】の冷凍も紹介。【たんぱく質】【汁ものキット】【すぐでき副菜】の3パターンを組み合わせることで、忙しい日でも、ひとり分でも無理なく、栄養バランスのとれた食事が完成します。
▼味つけ冷凍3パターン
【たんぱく質】
味をつけて冷凍するから、野菜と一緒にフライパンや電子レンジ、オーブントースターで調理するだけ！
【汁ものキット】
お湯で煮るだけでたんぱく質＋野菜100gがとれる！
【すぐでき副菜】
流水解凍やレンチンで野菜が手軽にとれる！
［コンテンツ］
●シンプル味のたんぱく質冷凍
肉や魚に、シンプルに味つけして冷凍。それを使った料理を、3品ずつ紹介します。
・鶏むね肉 しょうがじょうゆ味
＝鶏むねとキャベツのレンジ炒め、三杯鶏、鶏大根
・鶏むね肉 粒マスタードマヨ味
＝鶏むねとブロッコリーのレンジ蒸し、鶏むねの白ごまソテー、鶏むねとれんこんのグリル
・鶏もも肉 はちみつヨーグルト味
＝タンドリーチキン、チキンとポテトのソテー、チキンのトマト煮
・豚ひき肉 ピリ辛みそ味
＝麻婆豆腐、ひき肉ともやしの卵とじ、ピリ辛そぼろブロッコリー
・ぶり ごまじょうゆ味
＝ぶりとかぶのごまじょうゆ焼き、ぶりと水菜の蒸し炒め、ぶりと香味野菜のワイン蒸し
など16種類
●ムダなくおいしい 野菜が主役の冷凍
『汁ものキット』
野菜と少しのたんぱく質に味つけして冷凍。凍ったまま湯に入れれば汁ものが完成。
けんちん汁／豚汁／ミネストローネ／キムチチゲ／ベーコンとキャベツのスープ など
『すぐでき副菜』
切った野菜に塩やしょうゆなどの調味料を加えて冷凍。すぐにひとり分の副菜に！
小松菜のおひたし／いんげんののりあえ／にらナムル／にんじんサラダ／なすの煮びたし／ごぼうきんぴら／しめじのオリーブ油じょうゆあえ など
●残りご飯でお茶漬け玉冷凍／あるとうれしい食パンのアレンジ冷凍
［著者プロフィール］
石澤清美（いしざわ・きよみ）
国際中医師、国際中医薬膳師、国際薬膳茶師、ハーバルセラピスト、料理研究家。食べ物と体の関係についての勉強を長年続け、日々の家庭料理をはじめ、お菓子やパン、保存食など、豊富な食養生の知識を生かした体にやさしいレシピを雑誌・書籍などで紹介。著書に『60歳からの「老けない人」の漢方ごはん』、『米粉の万能生地 のばして包んで、焼いて揚げて蒸して！』、『体と心をいたわる 薬膳みそ汁』（すべてGakken）などがある。
［商品概要］
『味つけ冷凍ひとり分 使い切り分量がちょうどいい！』
著：石澤清美
定価：1,760円（税込）
発売日：2026年3月2日
判型：B5判／96ページ
電子版：同時配信
ISBN：978-4-05-802667-0
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380266700(https://hon.gakken.jp/book/2380266700)
