「ひとり分は作りにくい」を解決！　流行の味つけ冷凍をひとり分で楽しむレシピ本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に『味つけ冷凍ひとり分 使い切り分量がちょうどいい！』（著：石澤清美）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026677/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026677/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466645/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466645/)

●おいしさ長持ち！「味つけ冷凍」がトレンドに

「味つけ冷凍」とは、たんぱく質や野菜をジッパー付き保存袋やポリ袋に入れ、調味料を混ぜて冷凍保存しておく、というもの。

近年、時短・節約・食品ロス削減の観点から、「味つけ冷凍」が家庭料理の新定番として注目を集めています。下味をつけて冷凍しておくことで、忙しい日でも手軽に調理できるこの方法は、作りおきや冷凍ストックの広がりとともに、多くの家庭で取り入れられるようになりました。

▼「味つけ冷凍」5つのメリット

（1）味をつけて冷凍すると、おいしさが長持ち

（2）味つけ済みだから、料理下手でもおいしく作れる

（3）下ごしらえが少ないので、短時間で料理が作れる

（4）半端に残った材料を使いきれるから、材料のムダがなくなる

（5）同じ味つけでもちがう料理に展開できて、飽きない

一方で、「ひとり分の料理は分量調整が難しい」「食材が余ってしまう」といった悩みも少なくありません。本書は、そんな声に応える形で、「ひとり分だからこそ続けやすい味つけ冷凍レシピ」を提案します。

●「ひとり分」料理の悩みを「味つけ冷凍」で解決！

本書では、たんぱく質を味つけして冷凍する基本のストックに加え、必ず3通りのアレンジレシピを掲載。同じ素材でも飽きずに使い切れる工夫をしています。

さらに、野菜不足を防ぐための【汁ものキット】や【すぐでき副菜】の冷凍も紹介。【たんぱく質】【汁ものキット】【すぐでき副菜】の3パターンを組み合わせることで、忙しい日でも、ひとり分でも無理なく、栄養バランスのとれた食事が完成します。

▼味つけ冷凍3パターン

【たんぱく質】

味をつけて冷凍するから、野菜と一緒にフライパンや電子レンジ、オーブントースターで調理するだけ！

【汁ものキット】

お湯で煮るだけでたんぱく質＋野菜100gがとれる！

【すぐでき副菜】

流水解凍やレンチンで野菜が手軽にとれる！

［コンテンツ］

●シンプル味のたんぱく質冷凍

肉や魚に、シンプルに味つけして冷凍。それを使った料理を、3品ずつ紹介します。

・鶏むね肉 しょうがじょうゆ味

＝鶏むねとキャベツのレンジ炒め、三杯鶏、鶏大根

・鶏むね肉 粒マスタードマヨ味

＝鶏むねとブロッコリーのレンジ蒸し、鶏むねの白ごまソテー、鶏むねとれんこんのグリル

・鶏もも肉 はちみつヨーグルト味

＝タンドリーチキン、チキンとポテトのソテー、チキンのトマト煮

・豚ひき肉 ピリ辛みそ味

＝麻婆豆腐、ひき肉ともやしの卵とじ、ピリ辛そぼろブロッコリー

・ぶり ごまじょうゆ味

＝ぶりとかぶのごまじょうゆ焼き、ぶりと水菜の蒸し炒め、ぶりと香味野菜のワイン蒸し

など16種類

●ムダなくおいしい 野菜が主役の冷凍

『汁ものキット』

野菜と少しのたんぱく質に味つけして冷凍。凍ったまま湯に入れれば汁ものが完成。

けんちん汁／豚汁／ミネストローネ／キムチチゲ／ベーコンとキャベツのスープ など

『すぐでき副菜』

切った野菜に塩やしょうゆなどの調味料を加えて冷凍。すぐにひとり分の副菜に！

小松菜のおひたし／いんげんののりあえ／にらナムル／にんじんサラダ／なすの煮びたし／ごぼうきんぴら／しめじのオリーブ油じょうゆあえ など

●残りご飯でお茶漬け玉冷凍／あるとうれしい食パンのアレンジ冷凍

［著者プロフィール］

石澤清美（いしざわ・きよみ）

国際中医師、国際中医薬膳師、国際薬膳茶師、ハーバルセラピスト、料理研究家。食べ物と体の関係についての勉強を長年続け、日々の家庭料理をはじめ、お菓子やパン、保存食など、豊富な食養生の知識を生かした体にやさしいレシピを雑誌・書籍などで紹介。著書に『60歳からの「老けない人」の漢方ごはん』、『米粉の万能生地 のばして包んで、焼いて揚げて蒸して！』、『体と心をいたわる 薬膳みそ汁』（すべてGakken）などがある。

［商品概要］

『味つけ冷凍ひとり分 使い切り分量がちょうどいい！』

著：石澤清美

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年3月2日

判型：B5判／96ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802667-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380266700(https://hon.gakken.jp/book/2380266700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026677/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026677/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466645/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466645/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ33DNVP/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ33DNVP/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/50da9caf4c08301eadea1ed8441e6a7d/(https://books.rakuten.co.jp/rk/50da9caf4c08301eadea1ed8441e6a7d/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開