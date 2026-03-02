「ひとり分は作りにくい」を解決！　流行の味つけ冷凍をひとり分で楽しむレシピ本が発売

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に『味つけ冷凍ひとり分　使い切り分量がちょうどいい！』（著：石澤清美）を発売いたしました。




・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4058026677/


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18466645/



●おいしさ長持ち！「味つけ冷凍」がトレンドに

「味つけ冷凍」とは、たんぱく質や野菜をジッパー付き保存袋やポリ袋に入れ、調味料を混ぜて冷凍保存しておく、というもの。



近年、時短・節約・食品ロス削減の観点から、「味つけ冷凍」が家庭料理の新定番として注目を集めています。下味をつけて冷凍しておくことで、忙しい日でも手軽に調理できるこの方法は、作りおきや冷凍ストックの広がりとともに、多くの家庭で取り入れられるようになりました。


▼「味つけ冷凍」5つのメリット


（1）味をつけて冷凍すると、おいしさが長持ち


（2）味つけ済みだから、料理下手でもおいしく作れる


（3）下ごしらえが少ないので、短時間で料理が作れる


（4）半端に残った材料を使いきれるから、材料のムダがなくなる


（5）同じ味つけでもちがう料理に展開できて、飽きない



一方で、「ひとり分の料理は分量調整が難しい」「食材が余ってしまう」といった悩みも少なくありません。本書は、そんな声に応える形で、「ひとり分だからこそ続けやすい味つけ冷凍レシピ」を提案します。




●「ひとり分」料理の悩みを「味つけ冷凍」で解決！

本書では、たんぱく質を味つけして冷凍する基本のストックに加え、必ず3通りのアレンジレシピを掲載。同じ素材でも飽きずに使い切れる工夫をしています。



さらに、野菜不足を防ぐための【汁ものキット】や【すぐでき副菜】の冷凍も紹介。【たんぱく質】【汁ものキット】【すぐでき副菜】の3パターンを組み合わせることで、忙しい日でも、ひとり分でも無理なく、栄養バランスのとれた食事が完成します。




▼味つけ冷凍3パターン


【たんぱく質】


味をつけて冷凍するから、野菜と一緒にフライパンや電子レンジ、オーブントースターで調理するだけ！


【汁ものキット】


お湯で煮るだけでたんぱく質＋野菜100gがとれる！


【すぐでき副菜】


流水解凍やレンチンで野菜が手軽にとれる！











［コンテンツ］

●シンプル味のたんぱく質冷凍


肉や魚に、シンプルに味つけして冷凍。それを使った料理を、3品ずつ紹介します。



・鶏むね肉　しょうがじょうゆ味


　＝鶏むねとキャベツのレンジ炒め、三杯鶏、鶏大根


・鶏むね肉　粒マスタードマヨ味


　＝鶏むねとブロッコリーのレンジ蒸し、鶏むねの白ごまソテー、鶏むねとれんこんのグリル


・鶏もも肉　はちみつヨーグルト味


　＝タンドリーチキン、チキンとポテトのソテー、チキンのトマト煮


・豚ひき肉　ピリ辛みそ味


　＝麻婆豆腐、ひき肉ともやしの卵とじ、ピリ辛そぼろブロッコリー


・ぶり　ごまじょうゆ味


　＝ぶりとかぶのごまじょうゆ焼き、ぶりと水菜の蒸し炒め、ぶりと香味野菜のワイン蒸し


など16種類



●ムダなくおいしい　野菜が主役の冷凍


『汁ものキット』


野菜と少しのたんぱく質に味つけして冷凍。凍ったまま湯に入れれば汁ものが完成。


けんちん汁／豚汁／ミネストローネ／キムチチゲ／ベーコンとキャベツのスープ　など



『すぐでき副菜』


切った野菜に塩やしょうゆなどの調味料を加えて冷凍。すぐにひとり分の副菜に！


小松菜のおひたし／いんげんののりあえ／にらナムル／にんじんサラダ／なすの煮びたし／ごぼうきんぴら／しめじのオリーブ油じょうゆあえ　など



●残りご飯でお茶漬け玉冷凍／あるとうれしい食パンのアレンジ冷凍


［著者プロフィール］

石澤清美（いしざわ・きよみ）


国際中医師、国際中医薬膳師、国際薬膳茶師、ハーバルセラピスト、料理研究家。食べ物と体の関係についての勉強を長年続け、日々の家庭料理をはじめ、お菓子やパン、保存食など、豊富な食養生の知識を生かした体にやさしいレシピを雑誌・書籍などで紹介。著書に『60歳からの「老けない人」の漢方ごはん』、『米粉の万能生地　のばして包んで、焼いて揚げて蒸して！』、『体と心をいたわる　薬膳みそ汁』（すべてGakken）などがある。


［商品概要］






『味つけ冷凍ひとり分　使い切り分量がちょうどいい！』


著：石澤清美


定価：1,760円（税込）


発売日：2026年3月2日


判型：B5判／96ページ


電子版：同時配信


ISBN：978-4-05-802667-0


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380266700(https://hon.gakken.jp/book/2380266700)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4058026677/


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18466645/


＜電子版＞


・Kindle　https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ33DNVP/


・楽天Kobo　https://books.rakuten.co.jp/rk/50da9caf4c08301eadea1ed8441e6a7d/


