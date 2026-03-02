勉強しなさいと言わなくても大丈夫。「1日10秒、見守るだけ」の子育てメソッドを公開

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に『ただ見守る科学的子育て』（著：たかもりくみこ）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058026871(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026871)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466506/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466506/)

●「もう頑張れない」──子育てに疲れた母だった著者自身の原体験

「こんな私、お母さんには向いていないのでは？」

「こんなに一生懸命頑張っているのに……もう、親をやめたい」

子育ての中で、そんな思いが頭をよぎったことはありませんか。

本書の著者も、かつて同じ悩みを抱えていました。

気難しい三男の子育てに大苦戦し、生後1か月のわが子に怒ってばかり。自己嫌悪に陥る日々を過ごしていたといいます。その状況から抜け出すために著者がたどり着いたのは、「愛情深い良い親」や「素敵なママ」を目指す子育てではありませんでした。

心理学、コーチング、脳科学、人間関係の力学などを学び、試行錯誤の末に行き着いたのが、【1日10秒、見守るだけ】の子育て法です。

●たどり着いた答えは【1日10秒、見守るだけ】の子育て

カウンセラー資格を取得し、親子セラピストとして活動する著者は、これまで6,000人以上の親子をサポートしてきました。その中で確信したのは、子育てで最も大切なのは、親が「頑張ること」ではなく、子どもにとって安心安全な「心の空間」をつくり、親が「ただ、そこにいる」ことだということでした。

たとえば──

・毎朝10秒、目を見て送り出す

・1日1回、スマホを置いて一緒におやつを食べる

・寝る前10秒、今日よかったことを伝え合う

どれも特別なことではありません。しかし、この「10秒の関わり」が、子どもの心を大きく変えていきます。

●「勉強しなさい」と言わなくても、子どもは伸びていく

▲「本質タイプ」にあわせて、親子の適した関わり方を分析します

この子育て法により、著者の三人の息子は、長男が一橋大学、二男が慶應義塾大学、三男が東京藝術大学に合格。公立小・中・高校に通い、塾通いは高3の夏からという、省エネ・低コストな子育てでした。

三人の息子に「勉強しなさい」と言ったことは一度もありません。

試験前でも、家族で過ごす時間を大切にしてきました。

言葉にしなくても、子どもは親の空気を敏感に感じ取ります。

だからこそ、親の威圧感を消すことが何より大切なのです。

――著者：たかもりくみこ

本書では、従来の放任主義とは異なる、「ただ一緒にいるだけ」でわが子の才能を引き出す子育てのノウハウを、実体験とともに解説します。

子育てに悩むすべての親に、「もっと力を抜いていい」というメッセージを届ける一冊です。

［目次］

▲本書のポイント（目次より抜粋）▲本書のポイント（目次より抜粋）

【まえがき】科学的にも解明！ 毎日子どもの横に「ただ、いる」だけでいい

・何十回も親をやめたくなった私でもできた

・UCLA合格、メンタル安定、才能を発見、会社で大活躍！

・反抗期も乗り越えられる！ 子どもたちの夢も叶う！

【序章】現役で東京藝大はじめ、私立美大全部合格の三男が教えてくれたこと

・東京藝大に挑む三男は言った。「ゼロ勉でいく！」

・育児書200冊には書いていなかった解決策とは？

・倍率20倍＆現役合格者一桁の難関に合格！

・１日10秒見守るだけでいい「世界一簡単な育児法」

【第1章】「子どもが思う通りにならない」ときに起きていること

・子どもが思う通りにならないときこそ成長のチャンス

・「自分の地雷」に気づくことが「幸せの招待状」

・「我が子のために！」よりも「普通でいる」ほうを子は望んでいる

・優しく語りかければいいは、大間違い

・「子どもにマイナスの影響しかない過干渉」を簡単に止める方法

・「健全な期待」と「不健全な期待」の違い

・「この子は、必要なものはすでにすべて持っている」と思うだけでいい

【第2章】「そのままを受け容れる」ことの持つ大きな力

・“そのままを受け容れる”とは「何もしないこと」ではない

・行き詰まった時は「新しい扉」が開くサイン

・親の仕事は「指導」というより「農業」

・10の「本質タイプ」ごとの特徴と、それぞれが目指していること

・その子に本当に合う接し方や育児法まで見つかる

・「才能」は何気ない日常の行為として現れる

・「承認」と「受け容れる」は、まったく違うもの

・子どもも自分も「そのままを受け容れる」と、良くなろうとする

・やる気を出させる秘訣は、ハッパをかけるのではなく受け容れること

・「子どもの心の声」を聞くためのコツ

・「しつけ」とは、お行儀よく、いい子にさせるものではない

・子どもと関わる「第3の道」がある

コラム）幼少期の過ごし方（我が家の場合）

【第3章】毎日10秒、子どもの隣に「ただ、いる」だけでいい

・反抗期に入っても、毎日10秒のつながりで乗り越えられる

・スマホやゲーム機と上手に付き合うための５つのポイント

コラム）我が家では、子どもにどんな本との出会いをつくったのか

【第4章】親が頑張るのをやめるほど、子どもが育つ

・親が頑張るほど子どもが動かなくなる原因

・頑張ってしまうのは「自分の不足感」があるから

・家では「頑張らせる」より「楽しい時間」を過ごす

・不安だらけの「させなきゃワールド」と、楽しさに満ちた「やっちゃうワールド」

・「やっちゃうワールド」への引っ越し方

・親も責任感の呪縛から逃れ、子どもは主体性を持つ「一石二鳥の方法」

・人生は勝ち続けても、永遠に安心は訪れない

・ハーバード大の研究でも明らかに！ 幸福の最大の要因は「つながり」

・今後は「学歴」から「才能」へ確実になっている

・受験で一番試されるのは「親」自身

コラム）我が子が小学生時代にやっていたこと

【第5章】子どもも私も笑顔になる「最高の未来」のつくり方

・親を支配する“無意識”の呪縛から解放されるための「３つの気づき」

・子どもは、本来の魅力ある「親のあなた」を蘇らせる力がある

・子どもは「最高の設計図」を携えて生まれてくる

・「発達障害」という言葉に、子どもを閉じ込めない

・「不登校」や「行き渋り」も、親子関係を見直すチャンス

・子どもの「問題行動」は、すべて親へのメッセージ

・子育てのハードルを究極まで下げる

・「エビデンスに基づく子育て」の落とし穴

・「執着を手放す」勇気があるほど受験はうまくいく

［著者プロフィール］

たかもりくみこ

一般社団法人コンシャスペアレンツジャパン代表。親子・家族関係の専門家／日本人で唯一のDr.Shefali認定コンシャスペアレンティング&ライフコーチ。18年以上のべ6,000人以上の親子・家族をサポート。

「人とつながり、自分らしく生きる世界を創る」をビジョンに、心理学・東洋思想・脳科学・人間関係の力学・マインドフルネスなどを統合。本来の力を発揮する“つながり方”を体系化し、再現性あるメソッドとして確立。

数々の実績を生んだ「コンシャスフル心理学」講座の認定講師養成、「一家に一人セラピスト」を掲げセラピスト養成クラスを展開。Shefali博士に8回渡米して学び、2019年、初来日講演会を主催。大好評を得た。

著書に『子どもが幸せに育ち自立する頑張らない子育て』（創藝社）、『男の子を大きく伸ばす方法 ダメにしない秘訣』（さくら舎）。

X（旧Twitter）、ブログ、Instagram、YouTube他SNSで発信中。

名古屋大学法学部卒。

［商品概要］

『ただ見守る科学的子育て 3兄弟が一橋、慶應、東京藝大に合格！ わが子に主体性が勝手に身に付く最も簡単な方法』

著：たかもりくみこ

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年3月2日

判型：四六判／248ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802687-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380268700(https://hon.gakken.jp/book/2380268700)

【本書のご購入はコチラ】

