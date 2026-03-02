【Amazon新生活セール】カーグッズブランドCRAFT WORKSより3Dマットやカスタムパーツなどのカー用品が1週間限定の特別価格に！ジムニー、N-BOX、アルファードなど人気車種も取り揃え。

Fun Standard株式会社

Amazon新生活セール

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリーブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2026年3月6日（金）00:00から、2026年3月9日(月) 23:59まで開催される「Amazon新生活セール」に参加いたします。

※先行セール2026年3月3日（火）00:00～2026年3月5日(木) 23:59

新生活や新年度は、暮らしと一緒に「車内」も見直したくなる時期です。

毎日使うクルマだからこそ、収納のしやすさ・使い勝手・清潔感にこだわったアイテムを、この機会にお得にお選びいただけます。

■ セール概要

先行セール期間： 2026年3月3日（火）00:00～ 2026年3月5日（木） 23:59

本セール期間： 2026年3月6日（金）00:00～ 2026年3月9日（月）23:59

参加ブランド：CRAFT WORKS（クラフトワークス）

詳細URL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/69F2E049-F2C4-4611-BE37-7CA9B4472544?channel=PRT-NEWLIFE-260303

セール対象商品（一例）

専用設計、置くだけ簡単取り付け

セール会場はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/69F2E049-F2C4-4611-BE37-7CA9B4472544?channel=PRT-NEWLIFE-260303ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックスジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックス

Amazon累計販売個数3000個突破！

※2025/9時点

収納力追加

置くだけジャストフィット

ジムニー専用設計

ドライブが楽になる肘置き追加

選べる7カラー

セール価格：7,870円→7,000円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQXL5S6F?th=1

ジムニー ノマド 電源一体型アームレスト収納ボックスジムニー ノマド 電源一体型アームレスト収納ボックス

ジムニーノマド専用設計

置くだけジャストフィット

電源一体型

抜群の収納力

好みに合わせて選べる7カラー

セール価格：13,800円→12,400円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3W9S3LV?th=1

人気のN-BOX専用設計

N-BOX N-BOXカスタム JF5 JF6 専用 コンソールボックスN-BOX N-BOXカスタム JF5 JF6 専用 コンソールボックス

大容量収納

ジャストフィット

N-BOX専用設計

かんたん設置

充電設備機能付き

光るLED

セール価格：13,800円→12,400円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCF4CB3D?th=1

ジムニーノマド専用設計！一台フルセット

ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセットジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット

車種専用設計：ピッタリフィット

防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能

3D立体構造：ゴミを逃さない

丸洗い可能：簡単お手入れ

置くだけ設置：どなたでもラクラク設置

※単品でもご購入いただけます。

セール価格：25,800円→23,200円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2RMGP8C?th=1

専用設計でピッタリフィット。3D立体構造でゴミを逃さない

N-BOX JF5/JF6 3DマットセットN-BOX JF5/JF6 3Dマットセット

車種専用設計：ピッタリフィット

防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能

3D立体構造：ゴミを逃さない

丸洗い可能：簡単お手入れ

置くだけ設置：どなたでもラクラク設置

※単品でもご購入いただけます。

セール価格：14,800円→13,300円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZDFJ7MZ?th=1

ラゲッジ収納、最大化！

ジムニーノマド ラゲッジ収納ボックスジムニーノマド ラゲッジ収納ボックス

40Lの収納力

簡単取り付け

分割式・仕切り脱着

ラゲッジボード（専用蓋）付き

2列目と繋がりフラットに

セール価格：17,400円→15,660円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMZCG457

不快な衝撃をやわらげる

突き上げソフト バンプラバーハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト バンプラバー

突き上げをソフトに吸収

重積載でも安定した走り

ボルトオン取り付け

耐候性・耐久性・大容量

セール価格：8,480円→6,210円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH9MB5LN

クラフトワゴン（耐荷重75kg）

クラフトワゴン（耐荷重75kg）クラフトワゴン

広いスペース抜群の耐久性

スッキリすぐ収納

落下を防ぐ立体トレイ

移動も固定もスムーズに

どこでもラクラク運べる

サビに強く、長く使える耐久性

セール価格：11,500円→10,300円

商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHZTPXSS

その他関連商品

ジムニーノマド専用 リアコンソールボックス

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/