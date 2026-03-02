【Amazon新生活セール】カーグッズブランドCRAFT WORKSより3Dマットやカスタムパーツなどのカー用品が1週間限定の特別価格に！ジムニー、N-BOX、アルファードなど人気車種も取り揃え。

Fun Standard株式会社



Amazon新生活セール


この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリーブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2026年3月6日（金）00:00から、2026年3月9日(月) 23:59まで開催される「Amazon新生活セール」に参加いたします。


※先行セール2026年3月3日（火）00:00～2026年3月5日(木) 23:59


新生活や新年度は、暮らしと一緒に「車内」も見直したくなる時期です。
毎日使うクルマだからこそ、収納のしやすさ・使い勝手・清潔感にこだわったアイテムを、この機会にお得にお選びいただけます。



■ セール概要


先行セール期間： 2026年3月3日（火）00:00～ 2026年3月5日（木） 23:59


本セール期間： 2026年3月6日（金）00:00～ 2026年3月9日（月）23:59


参加ブランド：CRAFT WORKS（クラフトワークス）


詳細URL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/69F2E049-F2C4-4611-BE37-7CA9B4472544?channel=PRT-NEWLIFE-260303




セール対象商品（一例）


専用設計、置くだけ簡単取り付け


ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド　アームレスト収納ボックス
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド　アームレスト収納ボックス

Amazon累計販売個数3000個突破！


※2025/9時点


収納力追加


置くだけジャストフィット


ジムニー専用設計


ドライブが楽になる肘置き追加


選べる7カラー



セール価格：7,870円→7,000円





ジムニー ノマド 電源一体型アームレスト収納ボックス
ジムニー ノマド 電源一体型アームレスト収納ボックス

ジムニーノマド専用設計


置くだけジャストフィット


電源一体型


抜群の収納力


好みに合わせて選べる7カラー



セール価格：13,800円→12,400円





人気のN-BOX専用設計


N-BOX N-BOXカスタム JF5 JF6 専用 コンソールボックス
N-BOX N-BOXカスタム JF5 JF6 専用 コンソールボックス

大容量収納


ジャストフィット


N-BOX専用設計


かんたん設置


充電設備機能付き


光るLED



セール価格：13,800円→12,400円







ジムニーノマド専用設計！一台フルセット


ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット
ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット

車種専用設計：ピッタリフィット


防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能


3D立体構造：ゴミを逃さない


丸洗い可能：簡単お手入れ


置くだけ設置：どなたでもラクラク設置



※単品でもご購入いただけます。



セール価格：25,800円→23,200円






専用設計でピッタリフィット。3D立体構造でゴミを逃さない


N-BOX JF5/JF6 3Dマットセット
N-BOX JF5/JF6 3Dマットセット

車種専用設計：ピッタリフィット


防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能


3D立体構造：ゴミを逃さない


丸洗い可能：簡単お手入れ


置くだけ設置：どなたでもラクラク設置



※単品でもご購入いただけます。



セール価格：14,800円→13,300円





ラゲッジ収納、最大化！


ジムニーノマド ラゲッジ収納ボックス
ジムニーノマド ラゲッジ収納ボックス

40Lの収納力


簡単取り付け


分割式・仕切り脱着


ラゲッジボード（専用蓋）付き


2列目と繋がりフラットに



セール価格：17,400円→15,660円





不快な衝撃をやわらげる


突き上げソフト　バンプラバー
ハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト　バンプラバー

突き上げをソフトに吸収


重積載でも安定した走り


ボルトオン取り付け


耐候性・耐久性・大容量



セール価格：8,480円→6,210円





クラフトワゴン（耐荷重75kg）


クラフトワゴン（耐荷重75kg）
クラフトワゴン

広いスペース抜群の耐久性


スッキリすぐ収納


落下を防ぐ立体トレイ


移動も固定もスムーズに


どこでもラクラク運べる


サビに強く、長く使える耐久性



セール価格：11,500円→10,300円






その他関連商品


ジムニーノマド専用 リアコンソールボックス


業務用スチールラック


ハンドトラック キャリーカート


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について



クラフトワークスロゴ


CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/