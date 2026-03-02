【Amazon新生活セール】カーグッズブランドCRAFT WORKSより3Dマットやカスタムパーツなどのカー用品が1週間限定の特別価格に！ジムニー、N-BOX、アルファードなど人気車種も取り揃え。
Amazon新生活セール
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリーブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2026年3月6日（金）00:00から、2026年3月9日(月) 23:59まで開催される「Amazon新生活セール」に参加いたします。
※先行セール2026年3月3日（火）00:00～2026年3月5日(木) 23:59
新生活や新年度は、暮らしと一緒に「車内」も見直したくなる時期です。
毎日使うクルマだからこそ、収納のしやすさ・使い勝手・清潔感にこだわったアイテムを、この機会にお得にお選びいただけます。
■ セール概要
先行セール期間： 2026年3月3日（火）00:00～ 2026年3月5日（木） 23:59
本セール期間： 2026年3月6日（金）00:00～ 2026年3月9日（月）23:59
参加ブランド：CRAFT WORKS（クラフトワークス）
詳細URL：https://www.amazon.co.jp/stores/page/69F2E049-F2C4-4611-BE37-7CA9B4472544?channel=PRT-NEWLIFE-260303
セール会場はこちら :
セール対象商品（一例）
専用設計、置くだけ簡単取り付け
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックス
Amazon累計販売個数3000個突破！
※2025/9時点
収納力追加
置くだけジャストフィット
ジムニー専用設計
ドライブが楽になる肘置き追加
選べる7カラー
セール価格：7,870円→7,000円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQXL5S6F?th=1
ジムニー ノマド 電源一体型アームレスト収納ボックス
ジムニーノマド専用設計
置くだけジャストフィット
電源一体型
抜群の収納力
好みに合わせて選べる7カラー
セール価格：13,800円→12,400円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3W9S3LV?th=1
人気のN-BOX専用設計
N-BOX N-BOXカスタム JF5 JF6 専用 コンソールボックス
大容量収納
ジャストフィット
N-BOX専用設計
かんたん設置
充電設備機能付き
光るLED
セール価格：13,800円→12,400円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCF4CB3D?th=1
ジムニーノマド専用設計！一台フルセット
ジムニーノマド 3Dマットコンプリートセット
車種専用設計：ピッタリフィット
防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能
3D立体構造：ゴミを逃さない
丸洗い可能：簡単お手入れ
置くだけ設置：どなたでもラクラク設置
※単品でもご購入いただけます。
セール価格：25,800円→23,200円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2RMGP8C?th=1
専用設計でピッタリフィット。3D立体構造でゴミを逃さない
N-BOX JF5/JF6 3Dマットセット
車種専用設計：ピッタリフィット
防水・汚れ防止：水も泥も簡単に拭き取り可能
3D立体構造：ゴミを逃さない
丸洗い可能：簡単お手入れ
置くだけ設置：どなたでもラクラク設置
※単品でもご購入いただけます。
セール価格：14,800円→13,300円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZDFJ7MZ?th=1
ラゲッジ収納、最大化！
ジムニーノマド ラゲッジ収納ボックス
40Lの収納力
簡単取り付け
分割式・仕切り脱着
ラゲッジボード（専用蓋）付き
2列目と繋がりフラットに
セール価格：17,400円→15,660円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMZCG457
不快な衝撃をやわらげる
突き上げソフト バンプラバー
ハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト バンプラバー
突き上げをソフトに吸収
重積載でも安定した走り
ボルトオン取り付け
耐候性・耐久性・大容量
セール価格：8,480円→6,210円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH9MB5LN
クラフトワゴン（耐荷重75kg）
クラフトワゴン（耐荷重75kg）
広いスペース抜群の耐久性
スッキリすぐ収納
落下を防ぐ立体トレイ
移動も固定もスムーズに
どこでもラクラク運べる
サビに強く、長く使える耐久性
セール価格：11,500円→10,300円
商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHZTPXSS
その他関連商品
ジムニーノマド専用 リアコンソールボックス
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000870.000079792.html
業務用スチールラック
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000858.000079792.html
ハンドトラック キャリーカート
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000863.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/