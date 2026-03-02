2026年Hunnan Science and Technology City Conference

AsiaNet 201427 （0027）

【瀋陽（中国）2026年3月2日新華社＝共同通信JBN】2026年2月24日、CPC Hunnan District Committee（中国共産党渾南区委員会）とPeople's Government of Hunnan District, Shenyang（瀋陽市渾南区人民政府）が主催した2026年 Hunnan Science and Technology City Conference on Advancing the Deep Integration of Scientific and Technological Innovation with Industrial Innovation（科学技術イノベーションと産業イノベーションの深化した融合推進に関する渾南科学技術都市会議）が工業情報省（MIIT）Northeast Center of the Torch High Technology Industry Development Centerで成功裏に開催されました。会議では「Top Ten Innovative Achievements of Hunnan Science and Technology City in 2025（2025年渾南科学技術都市のトップ10革新的成果）」が正式に発表されました。これにはフロンティアマテリアル、ハイエンド機器、精密機器、重負荷電力、インテリジェントシステムなどの主要分野が網羅されています。具体的には、ナノ「negative energy interfaces（負エネルギー界面）」によるニッケル基合金の強化戦略、巨大バロカロリック効果（圧力熱量効果 ）の発見、大型宇宙船における無重力シミュレーション技術、液体ロケットエンジンのインテリジェント脈動組立技術、元素規則化金属の創出、主要部品の高速・高精度切削加工、コーティングツール準備技術、深部地下工学地盤応力監視とロックバーストインテリジェント早期警報システム、環境バリア／高温研磨シーリングコーティングの主要技術、NeuViz P10フォトンカウンティングCT、「AGT-110」重負荷ガスタービンなどが含まれています。会議でAdministrative Committee of Shenyang High-Tech Zone（瀋陽ハイテク区行政委員会）の関係者は、過去3年間にわたってHunnan Science and Technology City（渾南科学技術都市）が3つの戦略的立場に重点を置いてきたと述べました。すなわち、科学・技術イノベーションの源泉としての役割、新旧の成長推進力の変革へのエンジン、新しい質の高い生産力発展のための実証区―の3点です。ここでは計画から現実へ、集積から統合へ、さらには飛躍的進歩から全体的な強化へと変革が成し遂げられました。3つの根本的な移行も完遂されました。すなわち、インプット志向からアウトプット志向へ、政府主導から科学者・起業家主導の発展へ、さらにはインフラストラクチャー主導からプロジェクト主導・産業主導の発展への移行です。Hunnan Science and Technology Cityは現在、遼寧省における科学技術イノベーションの主要な窓口の構築に全力を挙げています。

参加者は、「ビジネス環境の強化と、新しい質の高い生産力の育成」という核心的なテーマをめぐって徹底的な議論を展開しました。同時に、2026年の主要新規導入プロジェクトの第1群が調印され、開始されました。Northeast Asia Embodied Artificial Intelligence Robotics Innovation Center、Shenyang National Data Annotation Base、科学技術成果の転換に関する協力、Shenyang Jianzhu University Science Parkの4つの主要プロジェクトがScience and Technology Cityに正式に設置され、質の高い発展に新たな勢いを注入しました。

現在、 Hunnan Science and Technology Cityの全体的な枠組みが姿を現し、91平方キロに及ぶ「生産・生活・生態」スペースと、7.2平方キロに及ぶCTDコアエリアが特徴となっています。コアエリアには50万平方メートルに及ぶ建造物、28キロに及ぶ道路網、10キロに及ぶ配管用地下通路、5.6キロに及ぶ水路がすべて完成しています。Cloud of Intelligence、Scientists' Workshop、 Science and Technology Service District、Elite Talent Apartmentsなどの施設が実際に使用されています。Liaoning Academy of MaterialsやLiaohe Laboratoryなどの主要なプラットフォームが設立され、現在稼働しており、科学技術イノベーションと産業イノベーションを深く融合させる拠点を形成しています。これにより、要素の集中、イノベーションの源泉の創出、新たな質の高い生産力の育成のための質の高い空間がもたらされました。

ソース：CPC Hunnan District Committee and the People's Government of Hunnan District, Shenyang