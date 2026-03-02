電通、子どもの「なんで？」を育む新IPプロジェクト「クエスちょんまげ」始動

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）の、歌とキャラクターの掛け算で新しいIPビジネスの創出に取り組むクリエイティブチーム「うたキャラBOX」は、日本の魅力を子どもたちに届け、知的好奇心と質問力を育む新たなIPプロジェクト「クエスちょんまげPJ（プロジェクト）」を立ち上げました。既に書籍・グッズ化が決定しており、今後はさまざまなメディアと連携したコンテンツの開発を計画しています。

●「クエスちょんまげ」について

「？」の形のちょんまげが特徴の、かわいいお相撲さん姿の少年。日本、だいすき。おすもう、だいすき。なんでもすぐに「なんで？」「どうして？」「WHY？」と考えてしまう。

●プロジェクトについて

本プロジェクトでは、子どもたちが日本の文化や地域の魅力・特色・多様性をクイズ形式で発見していきます。47都道府県の魅力を「なんで？」という問いから掘り起こし、学びと旅の体験として全国へ展開。子どもが自発的に問いを立て、学ぶことの楽しさを実感してもらうことを目指しています。

●今後の展開

2026年3月5日に、株式会社高橋書店から日本地図＆クイズ絵本『クエスちょんまげの クイズにほんたんけん』が発売されます。また同日にゼンリンから関連グッズの販売が始まるほか、同年3月10日より朝日小学生新聞で都道府県クイズの連載が決定しています。オリジナルソングが特徴的な動画も公開中です。

『クエスちょんまげの クイズにほんたんけん』

高橋書店、B5変判、96ページ

1,760円（税込） ISBN：978-4-471-10491-7 文と絵：電通 「うたキャラBOX」

監修：井田仁康（地理教育学者）

オリジナル動画はこちら

https://bcove.video/4c9hjKP

関連グッズの例

リングノート

キーホルダー

缶バッジ

●「うたキャラBOX」について

歌とキャラクターづくり、コンテンツの企画・展開などが得意なメンバーが集まった、電通の社内横断クリエイティブチーム。URL：https://www.dentsu.co.jp/labo/utacharabox/

以上