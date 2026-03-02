ノボネシスジャパン株式会社へ合併及び社名を変更





千葉（日本） 、2026年3月2日 /PRNewswire/ -- ノボザイムズ・ジャパン株式会社（本社：千葉市美浜区、代表：佐野弘和）及びクリスチャン・ハンセン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表：佐野弘和）は合併し、2026年9 月 1 日付で日本法人の社名をノボネシスジャパン株式会社へと変更いたします。

かねてよりご案内のとおり、当社らのデンマークの親会社であるNovozymes A/SとChr. Hansen Holdings A/Sは2024年1月に統合し、Novonesisグループとして事業運営を行っております。

この度、日本においても2026年9月1日付で、ノボザイムズ・ジャパン株式会社がクリスチャン・ハンセン・ジャパン株式会社を吸収合併し、同日付で社名（商号）を「ノボネシスジャパン株式会社（Novonesis Japan Ltd.）」（以下、ノボネシス）に変更する運びとなりました。

ノボネシスは、世界をリードするバイオソリューション企業として、「Better our world with biology」をPurpose（存在意義）とし、今後も先進的な取り組みを推進します。ノボネシスでは、約11,600名の従業員数と100年以上にわたるイノベーションを基盤とし、約30以上の業界のお客様と連携しつつ、柔軟に変化し、発展するソリューションを提供し続けています。またノボネシスは、微生物の力を引き出し、酵素を最大限に活用することで、洗剤の環境負荷の低減、脱炭素への移行、賞味期限の延長による食品廃棄物の削減などに貢献し、環境や社会が抱える課題の解決に取り組んでいます。これを機に、両社の強みを融合し、より一層のサービス向上と事業発展に努めてまいります。

1. 合併後会社概要

和文社名：ノボネシスジャパン株式会社

英文社名：Novonesis Japan Ltd.

代表者：代表取締役社長 佐野 弘和

本店所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地幕張テクノガーデンCB5

2. 合併及び社名変更の効力発生日 2026年9月1日

3. ご案内事項

効力発生日以降、両社名義で締結済みの契約書等の各種書類は「ノボネシスジャパン株式会社」名義に読み替えてお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。但し、お取引先様にて別途お手続きが必要な場合はお知らせください。

なお、現クリスチャン・ハンセン・ジャパン株式会社の本社（三田オフィス）は、合併後も事業所として引き続き業務を継続いたします。

また、合併及び社名変更に伴う製品情報・ラベル表示等の変更事項につきましては、詳細を担当者より追ってご案内申し上げます。

Katagiri Satoshi

katsa@novonesis.com

8079559400

（日本語リリース：クライアント提供）

