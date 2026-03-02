[富裕層ビジネス関係者向け] 国内・海外の名門大学や一流企業を目指す進路戦略をセミナーで公開

Avalon Consulting株式会社

国内・海外の大学入試や一流企業就職を支援するホワイトアカデミー(Avalon Consulting株式会社、東京都新宿区、代表：竹内健登）は、富裕層をクライアントとする事業者を対象とした特別オンラインセミナー

「富裕層ビジネス関係者なら知っておきたい！国内/海外の名門大学を目指す受験戦略～一流企業への就職戦略付き～」

を開催いたします。

本セミナーでは、富裕層家庭における教育投資の重要テーマである「国内外名門大学進学」と、その先の「一流企業就職・キャリア形成」までを一貫して捉えた進路戦略について、体系的に解説します。

開催背景｜富裕層顧客が求める“教育戦略”の高度化

出口戦略の概要

近年、富裕層マーケットにおいては資産運用・相続対策のみならず、

・次世代への教育投資

・国内外トップ大学への進学ルート

・将来のキャリア形成支援

・“家系の戦略としての進路設計”

が重要な関心領域となっています。

特に、総合型選抜（旧AO入試）の拡大や海外大学進学の多様化により、大学受験は「学力競争」だけでなく「戦略設計型」へと移行しています。

本セミナーは、富裕層顧客を支援する立場にある事業者にとって、顧客提案の付加価値となる“教育・進路の最新知見”を提供することを目的としています。

セミナーで得られること

本セミナーでは以下のテーマを中心に解説します。

● 国内名門大学を目指す最新の受験戦略

・総合型選抜・推薦入試の活用

・学部選択とキャリアの接続

● 海外名門大学進学ルートの整理

・欧米・アジア大学の出願構造

・国内併願との戦略的設計

● “大学合格がゴールではない”就職戦略

・一流企業へのキャリア導線

・大学在学中に準備すべき要素

● 富裕層家庭ならではの教育資源の最適活用

・塾・留学・課外活動投資の意思決定

・長期視点での進路設計

講演者のご紹介

講師：竹内健登

東京大学工学部卒。

富裕層家庭の教育戦略のプロ。英検1級と数検1級を保有。

元デロイトの人材戦略コンサルタントとして企業の新卒採用や就活についての知見を有していたことから、就活塾ホワイトアカデミーを9年前に創立。5年前から高等部を新設し、高大接続型のキャリア教育をおこなっている。

自身の受験時は倍率35倍の東工大の特別選抜入試と東京大学の一般受験を合格し、国立大学のダブル合格を実現。教育歴は10年を超え、指導した生徒の中でカリキュラム消化をした人はこれまで全員現役合格に導いている。

YouTubeでの発信も毎日行なっており、繁忙期には月間100万再生を超える。PIVOTにも複数回出演。

YouTube：https://www.youtube.com/@white_academy

こんな事業者におすすめ

・プライベートバンカー／IFA／資産運用アドバイザー

・信託銀行・相続コンサルティング担当者

・富裕層向け保険商品を扱う保険会社・代理店

・富裕層顧客を抱える士業・ファミリーオフィス関係者

・富裕層向け教育・留学支援サービス事業者

・その他、富裕層を顧客としている事業者

申込方法

下記ページの申込フォームよりお申し込みください

申込フォームURL：https://whiteacademy-ao.com/affluent-seminar-for-business/

運営：Avalon Consulting株式会社

就活塾ホワイトアカデミー、総合型選抜専門の対策塾ホワイトアカデミー高等部、海外大学進学塾U-LABOの3本を中心事業とし、高等教育機関の入口から出口まで一貫してサポート。

特にホワイトアカデミー高等部は志望校の合格を保証する総合型選抜・推薦入試対策塾であり、2022年度は志望校合格率100%を達成。創業以来の合格率は98%(※カリキュラムを消化した方が対象)。

また、U-LABOではUCLAやUCBを含むカリフォルニア大学への進学率100%を誇り、多くの富裕層家庭のサポートを行なっている。