中小企業者等の国際的な知的財産戦略の構築を支援します ～INPIT外国出願補助金（令和8年度第2回）公募開始のお知らせ～

独立行政法人工業所有権情報・研修館

INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)は、3月2日(月)、中小企業者等が外国における発明 (特許)、考案 (実用新案)、意匠又は商標の権利化 (出願手続)に要する費用の一部を補助するINPIT外国出願補助金の令和8年度第2回公募を開始しました。

INPIT外国出願補助金ついて



【事業概要】

INPIT外国出願補助金は、中小企業、スタートアップ、大学等に対し、外国における発明(特許)、考案(実用新案)、意匠又は商標の権利化に要する費用の一部を補助することで、中小企業者等の国際的な知的財産戦略の構築を支援することを目的としています。

本補助金では、出願手続に要する費用と出願審査請求、拒絶理由通知に対する応答手続に要する費用を補助します。

INPIT外国出願補助金ウェブサイト

https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html

【補助対象経費】

外国特許庁等へ納付する出願手数料、代理人費用、翻訳費用等



【申請期間】

令和8年3月2日 (月）10:00 ～ 3月23日 (月） 17:00まで



【補助金額】

1) 中小企業等、試験研究機関等（大学等を除く）

1事業者あたり300万円以内（同一年度内公募回に共通適用）

2)試験研究機関等(大学等)

上限なし

出願に対する補助金額の上限

1),2)とも

特許出願：150万円以内

実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願の各出願：60万円以内

商標の抜け駆け対策の出願：30万円以内

補助率：1/2

【申請方法】

jGrants(電子申請システム)での申請のみ受け付けます。

jGrantsウェブサイト https://www.jgrants-portal.go.jp/

【令和８年度公募スケジュール（予定）】

１）INPIT外国出願補助金

第2回 令和8年3月2日(月) ～ 3月23日(月) 今回の募集

第3回 令和8年6月8日(月) ～ 6月29日(月)

第4回 令和8年9月7日(月) ～ 9月28日(月)

２）INPIT外国出願補助金（中間手続補助（審査請求・中間応答））

INPIT外国出願補助金の出願補助の交付決定者などを対象に、特許出願に係る中間手続に関する経費を補助します。

補助金額：手続（各国別）に対する補助上限額 50万円以内

補助率：１/２

交付申請受付期間：令和8年4月1日～令和8年12月14日（予定）

【参考】

INPIT知財総合支援窓口

https://www.inpit.go.jp/consul/chizaimadoguchi/index.html

海外展開知財支援窓口

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd_madoguchi/index.html

【補助金に関するお問い合わせ先】

INPIT外国出願補助金事務局

受付時間：10:00～17:00（土日祝日及び12/29～1/3を除く）

電話：03-3502-5424

メール：info@gaikoku.inpit.go.jp

※INPIT外国出願補助金事務局は、一般社団法人発明推進協会が受託、運営しています。



＜本件に関するお問い合わせ先＞

INPIT知財活用支援センター 助成事業担当 (担当 坂野、大川、橋本)

電話：03-3581-1101（内線3855）



INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）について

【法人概要】

法人名：INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 (城山トラストタワー8階)

理事長：渡辺 治

HP：https://www.inpit.go.jp/index.html